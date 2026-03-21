Экономика

ЕАБР отмечает успехи Кыргызстана в устойчивом развитии

Кыргызстан занимает 47-е место в рейтинге Целей устойчивого развития и 78-е в Energy Transition Index (ETI) — индексе, который ежегодно выпускается Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Такие данные содержатся в докладе Евразийского банка развития в разделе, касающемся энергетической отрасли Центральной Азии.

Отмечено, что КР показывает лучшие результаты, чем Казахстан и Таджикистан. Авторы считают, что это указывает на успехи в устойчивом развитии и энергопереходе.

«Хотя энергосистема страны, основанная на гидроэнергетике, сталкивается с рисками сезонности и обладает ограниченными резервами мощности, Кыргызстан занимает высокое положение в рейтинге экологической устойчивости», — говорится в исследовании.
ЕАБР отмечает успехи Кыргызстана в устойчивом развитии
