Во внешнеторговом обороте Кыргызстана самая большая доля у КНР. Такие данные представлены в макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот составил $15,8 миллиарда. Он снизился на 10,2 процента.

В списке ключевых торговых партнеров КР:

Китай — 31,4 процента;

Россия — 24,3 процента;

Казахстан — 11,8 процента;

Узбекистан — 6,3 процента.

Согласно информации ЕАБР, стоимостный объем экспорта за год снизился в 1,8 раза. Это произошло в основном из-за сокращения поставок за рубеж драгоценных металлов (в 3,7 раза).

Импорт увеличился на 3,9 процента благодаря наращиванию стоимостных объемов ввозимых недрагоценных металлов (в 1,6 раза) и минеральных продуктов (+21,8 процента).