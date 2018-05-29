Впервые за полтора года Нацбанк Кыргызстана снизил размер учетной ставки

Национальный банк Кыргызстана снизил размер учетной ставки до 4,75 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, накануне состоялось заседание правления Нацбанка. Оно решило снизить учетную ставку впервые с декабря 2016 года. Это связано с ситуацией в экономике республики.

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«В Кыргызстане инфляция остается низкой. На 18 мая ее годовое значение составило 1,6 процента. Снижение цен происходит в продовольственной группе товаров, что обусловлено благоприятной ситуацией на международных рынках продовольствия. Восстановление спроса наряду со стабильными ценами позволеят ожидать в среднесрочном периоде уровень инфляции в пределах целевых ориентиров денежно-кредитной политики в 5-7 процентов», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

В Нацбанке уверены, что снижение учетной ставки позволит и далее поддерживать меры по стимулированию реального сектора экономики. Национальный банк намерен придерживаться текущей денежно-кредитной политики при условии отсутствия внешних шоков.

Следующее заседание правления Национального банка по размеру учетной ставки состоится 25 июня.