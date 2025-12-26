Для Кыргызстана 2025 год стал периодом контрастов. Страна продемонстрировала двузначный рост ВВП и строительный бум, но столкнулась с разгоном инфляции и необходимостью ужесточения денежно-кредитной политики. Анализ итогов года выявил пять ключевых достижений и пять серьезных вызовов, определивших экономическую картину.

Достижения: рост, стройка и налоги

1. Рост ВВП превысил 10 процентов

Экономика показала рекордную динамику. По итогам 11 месяцев 2025 года реальный рост ВВП достиг 10,2 процента. Основной вклад в его увеличение внесли строительство и сфера услуг. Этот показатель вывел Кыргызстан в лидеры по темпам роста среди стран ЕАЭС. Как ожидается, по итогам года рост останется около двузначной цифры.

При этом аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) считают, что после столь взрывного роста экономика Кыргызстана уже в 2026 году начнет стабилизироваться. По их прогнозу, ее рост может составить около 6,4 процента.

2. Строительный бум и государственная ипотека

Сектор строительства вырос на 29 процентов. Драйвером выступила государственная ипотечная программа (ГИК), обеспечившая массовое строительство жилья в Бишкеке и регионах («Мой дом 2021–2026»). Это стимулировало смежные отрасли: производство цемента, кирпича и отделочных материалов.

По словам начальника управления по работе с населением ОАО «Государственная ипотечная компания» Гулзат Тотубаевой, «мы начали строить дома с 2023 года и только с декабря 2024-го начали выдавать наши первые квартиры». «Поэтому в 2026 году очередь будет двигаться «оптом». Всего по республике планируем выдать примерно 20 тысяч квартир, в том числе в Бишкеке — больше 4 тысяч», — отметила она.

3. Налоговая гибкость: ККМ и возврат патентов

Налоговая служба успешно завершила этап массового внедрения контрольно-кассовых машин, что повысило прозрачность бизнеса. При этом власти пошли навстречу предпринимателям: для рынков и малого бизнеса частично вернули патентную систему и продлили льготные режимы, что снизило социальное напряжение и сохранило рабочие места.

Увеличен порог объема выручки в год с 30 до 50 миллионов сомов для субъектов торговой деятельности. Для поддержки субъектов ювелирной отрасли установлена ставка единого налога 0,25 процента. Списаны налоговые задолженности по различным позициям.

В 2026 году в налоговой сфере также ожидается второй этап реформ. Одним из важнейших ее результатов должно стать внедрение нового электронного модуля учета KEZET. По сути, налогового инспектора заменит искусственный интеллект. Человеческий фактор будет полностью исключен, заявил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

Тестовый запуск KEZET запланирован на январь 2026-го. Полгода будут идти адаптация, обучение и настройка процессов. Если проект признают успешным, в течение года планируют сократить на 1 тысячу штат налоговых инспекторов.

4. Скачок инвестиций в основной капитал

Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,2 процента за 11 месяцев. Примечательно, что основной объем средств обеспечили внутренние инвесторы и бюджетные вложения, направленные на инфраструктурные проекты (ГЭС, дороги, добыча полезных ископаемых) и перерабатывающие предприятия.

Внешние инвестиции выросли на 17,5 процента. Их общий объем за 11 месяцев достиг 283 миллиардов 246,1 миллиона сомов.

5. Рост реальных заработных плат

На фоне экономического подъема среднемесячная номинальная зарплата выросла на 19,2 процента. Даже с учетом инфляции, реальные доходы населения показали положительную динамику (+12 процентов за полугодие), что поддержало высокую покупательскую способность.

Кстати, глава кабинета министров Адылбек Касымалиев анонсировал повышение зарплат с 1 апреля работникам соцсферы: учителям, медикам, сотрудникам сферы культуры, обслуживающему персоналу. Второй этап повышения запланирован на 1 сентября 2026 года — на 50 процентов вырастут заработные платы государственных и муниципальных служащих.

Как отметил Адылбек Касымалиев, на реализацию повышения зарплат потребуется около 57 миллиардов сомов в год, из них 39 миллиардов сомов уже заложены в бюджет 2026 года.

Провалы и вызовы: инфляция и дефицит

6. Ускорение инфляции

Рост цен стал главной проблемой года в Кыргызстане. Инфляция к декабрю 2025 года разогналась до 8,3 процента. В годовом выражении она и вовсе достигла 9,2 процента. Подорожали основные продукты, коммунальные услуги, ГСМ и многое другое, что ударило по кошелькам граждан, несмотря на рост зарплат.

Аналитики ЕФСР ожидают, что инфляция в Кыргызстане начнет снижаться до 6,4 процента в 2026 году. Хотя они особо отмечают, что на прогнозном горизонте сохраняется проинфляционное давление, связанное именно с ежегодным повышением тарифов на электроэнергию, высокими ценами на продовольствие и горюче-смазочные материалы. Замедление роста цен будет возможно при снижении волатильности на внешних рынках и ужесточении денежно-кредитных условий в республике.

7. Повышение учетной ставки до 11 процентов

В ответ на инфляционное давление Национальный банк КР 25 ноября 2025 года повысил учетную ставку до 11 процентов. В начале года она составляла всего 9 процентов. Это решение сделало кредиты для бизнеса и населения дороже, что может замедлить деловую активность в будущем.

Справка 24.kg Учетная ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики центрального банка, который определяет стоимость краткосрочных заимствований для коммерческих банков. Она влияет на общую стоимость кредитов в экономике и условия кредитования для бизнеса и населения.

8. Сокращение экспорта и торговый дисбаланс

Во внешней торговле весь год наблюдался негативный тренд. Так, по данным за 10 месяцев, она снизилась до $12,8 миллиарда и по сравнению январем — октябрем 2024-го ее объем уменьшился на 9,6 процента. При этом сокращение экспорта стало особенно заметным — 38,2 процента.

Кроме того, сохраняется огромный разрыв между импортом и экспортом — на долю внешних поставок товаров в страну приходится 81,2 процента всей внешней торговли. Это создает давление на валютный рынок и увеличивает зависимость страны от денежных переводов мигрантов.

9. Рискованный рост потребительского кредитования

Объем потребительских кредитов на конец сентября вырос с начала года почти на 60,8 процента и достиг 159,5 миллиарда сомов. Их доля в общей структуре займов составляет примерно 34,6 процента. Население активно берет в долг на покупку товаров и бытовые нужды. Ипотечные кредиты выросли на 30,1 процента — до 51 миллиарда сомов. Их доля в общей структуре займов составляет 11,1 процента.

Эксперты и Нацбанк КР выразили обеспокоенность высокой закредитованностью граждан, что создает риски невозвратов в случае ухудшения экономической ситуации.

10. Дефицит энергоресурсов

В 2025 году в Кыргызстане потребление электроэнергии ожидают на уровне 18,4–18,5 миллиарда киловатт-часов, при этом значительный объем — около 4 миллиардов киловатт-часов — планируют восполнить за счет поставок из соседних государств.

При этом в Кыргызстане до конца 2026 года действует режим ЧС в энергосекторе. По утверждению президента Садыра Жапарова, республика планирует устранить дефицит электроэнергии и выйти на экспорт в ближайшие два-три года.