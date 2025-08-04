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Экономика

Насколько стабилен сом. Рубль вырос на треть, тенге — самая слабая валюта

С начала 2025 года самый значительный рост по отношению к сому продемонстрировал российский рубль — 29,4 процента. Заметно изменился курс евро. По отношению к другим валютам сом демонстрировал стабильность. Редакция 24.kg изучила данные Национального банка Кыргызстана за семь месяцев.

Евро и доллар

Сом по отношению к доллару в этом году демонстрирует стабильность. За семь месяцев национальная валюта к нему подешевела на 0,34 процента. Абсолютный минимум 85,61 сома зарегистрирован 20 марта.

По прогнозам аналитиков Евразийского банка развития, пара сом/доллар до конца года останется в коридоре 87,45-87,5 сома за $1.

Евро по сравнению с январем 2025-го укрепился по отношению к сому на 12,9 процента. Но после резкого роста в начале июля (абсолютный максимум — 103,23 сома) европейская валюта сейчас начала терять в цене, причем падения довольно заметные. Не исключается, что евро в ближайшее время стабилизируется на позиции около 99 сомов.

Абсолютный минимум курса евро с начала года отмечен 14 января — 89,38 сома.

Рубль, тенге и юань

Эти две валюты имеют крепкую привязку друг к другу из-за активных и объемных торгово-экономических связей России и Казахстана.

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Российский рубль является одной из самых нестабильных валют из-за серьезного влияния на него конфликта в Украине, политических заявлений и продолжения санкционных мер, вводимых против РФ странами Запада и их союзниками.

Из-за этого многие аналитики очень осторожны в своих прогнозах и стараются делать только краткосрочные.

По отношению к сому рубль с начала года подорожал на 29,4 процента (больше, чем все остальные валюты). При этом размах колебаний за семь месяцев достигал и вовсе 43,1 процента.

Абсолютный годовой максимум стоимости рубля — 1,1263 (12-14 июля), а минимум — 0,7872 (1 января).

Тенге, крепко связанный с рублем, стал единственной из основных валют, которая с начала 2025-го подешевела к сому — 2,4 процента. При этом у него, как и у российской валюты, резкие спады сменяются стремительным ростом цены. И многие прогнозы связывают дальнейшее поведение тенге с тем, как будет себя вести рубль.

Абсолютный годовой максимум тенге — 0,1789 сома (12 марта), минимум — 0,1598 сома (31 июля). Но сегодня казахская валюта вновь начала дорожать.

Пожалуй, самой стабильной является пара сом/юань. Китайская валюта с начала 2025 года подорожала только на 2,2 процента. При этом абсолютный максимум составил 12,21 сома (4 июля), а минимум — 11,86 (9 марта).

По прогнозам, серьезных изменений в поведении пары сом/юань не ожидается.

Инфляция и прогнозы по ней

В первом полугодии 2025-го инфляция в Кыргызстане составила 7,3 процента в годовом выражении. По прогнозу Национального банка, к концу года она ожидается в пределах целевого коридора 5-7 процентов.

При этом в конце июля Нацбанк увеличил учетную ставку до 9,25 процента, что является частью денежно-кредитной политики регулятора, направленной на сдерживание инфляции.

Как это должно повлиять на экономику:

  • Сдерживание инфляции. Учетная ставка — ключевая ставка, по которой НБ КР предоставляет кредиты коммерческим банкам. Повышая ее, Нацбанк делает деньги «дороже» — растут процентные ставки по кредитам для населения и бизнеса. Люди и компании берут меньше займов, что снижает их покупательскую способность и общий потребительский и инвестиционный спрос. Это помогает замедлить рост цен на товары и услуги.
  • Стимулирование сбережений. Повышение ставки может привести к увеличению доходности по депозитам. Это стимулирует население и бизнес больше сберегать, а не тратить, что также способствует «охлаждению» экономики.
  • Влияние на инфляцию. Повышение учетной ставки до 9,25 процента — это прямое действие Национального банка, направленное на поддержание ценовой стабильности. Это должно помочь вернуть инфляцию в целевой коридор 5-7 процентов в среднесрочной перспективе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338212/
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