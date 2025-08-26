Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 9,25 процента

Правление Национального банка Кыргызской Республики 25 августа 2025 года приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 9,25 процента. Решение вступает в силу с 26 августа 2025 года.

Инфляция в Кыргызской Республике с начала 2025-го накопительно составила 5 процентов, в годовом выражении – 9,4 процента. Формирование текущей инфляции обусловлено влиянием внешних факторов на фоне волатильной конъюнктуры мировых цен на продовольствие и наряду с повышенным спросом с изменением характера сезонности динамики цен на отдельные виды продовольственных товаров в Кыргызской Республике. На инфляцию также продолжает оказывать свое воздействие ежегодный пересмотр тарифов на электроэнергию.

В Кыргызской Республике сохраняются высокие темпы роста экономики на фоне расширения инвестиционной и потребительской активности.

Прирост реального ВВП за январь – июль 2025 года составил 11,5 процента. Наиболее высокая активность наблюдается в промышленности, строительстве и секторе услуг. Потребительский спрос остается повышенным в результате роста доходов населения, увеличения чистого притока денежных переводов в страну и расширения банками потребительского кредитования.

Проводимая денежно-кредитная политика создает условия для обеспечения ценовой стабильности в стране в кратко- и среднесрочном периодах. Принимаемые тактические меры монетарной политики обуславливают сохранение покупательской способности национальной валюты и формирование в экономике равновесного уровня денежного предложения. Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной.

На сегодняшний день неопределенность во внешней среде остается повышенной в свете сохраняющихся геополитической напряженности и инфляционного давления в основных странах – торговых партнерах Кыргызской Республики. В этих условиях, учитывая оценку факторов инфляции, а также ориентированную на перспективу денежно-кредитную политику Национального банка, размер учетной ставки сохранен на уровне 9,25 процента.

Принятое решение будет способствовать сохранению ценовой стабильности в стране и созданию условий для обеспечения макроэкономической устойчивости.

Национальный банк придерживается взвешенного подхода при проведении денежно-кредитной политики и продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции. В случае возникновения каких-либо рисков для ценовой стабильности Национальный банк не исключает возможности внесения корректировок в проводимую монетарную политику.

Следующее плановое заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 27 октября 2025 года.