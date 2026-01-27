10:55
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Экономика

Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 11 процентов

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку на уровне 11 процентов. Об этом заявили сегодня на брифинге представители регулятора.

Как отметили в Нацбанке, «экономика сохраняет высокие темпы роста — по итогам 2025 года реальный ВВП страны вырос на 11,1 процента».

«Основными драйверами экономического роста выступают строительный сектор и сфера услуг. Инвестиционная активность в республике остается повышенной на фоне увеличения их объемов в основной капитал, чему способствует в большей степени расширение бюджетного финансирования», — говорится в заявлении НБ КР.

Потребительский спрос поддерживается ростом реальных доходов населения, чистого притока денежных переводов и активным потребительским кредитованием.

Нацбанк

«Инфляция в Кыргызской Республике на 16 января 2026-го составила 9,4 процента в годовом выражении (по итогам 2025-го — 9,4 процента). Ценовые тенденции складываются в рамках ожиданий Национального банка, демонстрируя некоторое замедление темпов прироста продовольственного компонента инфляции», — отметили в финансовом регуляторе.

По их данным, «в непродовольственной группе товаров и секторе услуг цены остаются повышенными на фоне воздействия вторичных эффектов тех факторов, которые имели внешний характер. Также вклад в инфляцию продолжают вносить ежегодный пересмотр тарифной политики и повышенный внутренний спрос».

Справка 24.kg

Учетная ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны, который определяет стоимость краткосрочных заимствований для коммерческих банков. Она влияет на общую стоимость кредитов в экономике и условия кредитования для бизнеса и населения.

«Основным приоритетом денежно-кредитной политики Национального банка остается обеспечение возврата инфляции к ее целевому ориентиру 5-7 процентов в среднесрочном периоде, в связи с чем текущие монетарные условия сохраняются относительно жесткими», — заявили там.

При этом тактические меры политики направлены на ограничение монетарного фактора инфляции — НБ КР в условиях сохраняющегося высокого уровня ликвидности в банковском секторе активно проводит стерилизационные операции, регулируя тем самым объем денег в экономике. В этих условиях межбанковская эталонная процентная ставка BIR формируется вблизи нижней границы процентного коридора Нацбанка, сказали в регуляторе.

Внутренний валютный рынок остается стабильным.

Нацбанк

«Инфляция сохраняет подверженность воздействию внешних факторов. Мировые рынки продовольствия и сырья остаются высоко волатильными, при этом нестабильность геополитических факторов приводит к сохранению инфляционного фона во многих странах, в том числе в основных торговых партнерах Кыргызстана, которые, в свою очередь, отражаются на импортируемых ценах», — отметили в НБ КР.

По его данным, «во внутренней экономике инфляционные процессы в значительной степени обусловлены факторами немонетарного характера, включая плановую корректировку регулируемых тарифов, и повышенным внутренним спросом».

Указанные факторы обуславливают необходимость поддержания текущих денежно-кредитных условий до формирования устойчивых предпосылок для замедления инфляции.

Нацбанк

«Национальный банк придерживается взвешенного подхода при денежно-кредитной политике и продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции. В случае возникновения каких-либо рисков для ценовой стабильности он не исключает возможности внесения корректировок в проводимую монетарную политику», — подчеркнули представители финансового регулятора.

Следующее заседание правления НБ КР по вопросу размера учетной ставки состоится 23 февраля.
