Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 11 процентов

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку на уровне 11 процентов. Об этом заявили сегодня на брифинге представители регулятора.

Как отметили в Нацбанке, «экономика сохраняет высокие темпы роста — по итогам 2025 года реальный ВВП страны вырос на 11,1 процента».

«Основными драйверами экономического роста выступают строительный сектор и сфера услуг. Инвестиционная активность в республике остается повышенной на фоне увеличения их объемов в основной капитал, чему способствует в большей степени расширение бюджетного финансирования», — говорится в заявлении НБ КР.

Потребительский спрос поддерживается ростом реальных доходов населения, чистого притока денежных переводов и активным потребительским кредитованием. Нацбанк

«Инфляция в Кыргызской Республике на 16 января 2026-го составила 9,4 процента в годовом выражении (по итогам 2025-го — 9,4 процента). Ценовые тенденции складываются в рамках ожиданий Национального банка, демонстрируя некоторое замедление темпов прироста продовольственного компонента инфляции», — отметили в финансовом регуляторе.

По их данным, «в непродовольственной группе товаров и секторе услуг цены остаются повышенными на фоне воздействия вторичных эффектов тех факторов, которые имели внешний характер. Также вклад в инфляцию продолжают вносить ежегодный пересмотр тарифной политики и повышенный внутренний спрос».

Справка 24.kg Учетная ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны, который определяет стоимость краткосрочных заимствований для коммерческих банков. Она влияет на общую стоимость кредитов в экономике и условия кредитования для бизнеса и населения.

«Основным приоритетом денежно-кредитной политики Национального банка остается обеспечение возврата инфляции к ее целевому ориентиру 5-7 процентов в среднесрочном периоде, в связи с чем текущие монетарные условия сохраняются относительно жесткими», — заявили там.

При этом тактические меры политики направлены на ограничение монетарного фактора инфляции — НБ КР в условиях сохраняющегося высокого уровня ликвидности в банковском секторе активно проводит стерилизационные операции, регулируя тем самым объем денег в экономике. В этих условиях межбанковская эталонная процентная ставка BIR формируется вблизи нижней границы процентного коридора Нацбанка, сказали в регуляторе.

Внутренний валютный рынок остается стабильным. Нацбанк

«Инфляция сохраняет подверженность воздействию внешних факторов. Мировые рынки продовольствия и сырья остаются высоко волатильными, при этом нестабильность геополитических факторов приводит к сохранению инфляционного фона во многих странах, в том числе в основных торговых партнерах Кыргызстана, которые, в свою очередь, отражаются на импортируемых ценах», — отметили в НБ КР.

По его данным, «во внутренней экономике инфляционные процессы в значительной степени обусловлены факторами немонетарного характера, включая плановую корректировку регулируемых тарифов, и повышенным внутренним спросом».

Указанные факторы обуславливают необходимость поддержания текущих денежно-кредитных условий до формирования устойчивых предпосылок для замедления инфляции. Нацбанк

«Национальный банк придерживается взвешенного подхода при денежно-кредитной политике и продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции. В случае возникновения каких-либо рисков для ценовой стабильности он не исключает возможности внесения корректировок в проводимую монетарную политику», — подчеркнули представители финансового регулятора.

Следующее заседание правления НБ КР по вопросу размера учетной ставки состоится 23 февраля.