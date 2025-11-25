Национальный банк Кыргызской Республики повысил учетную ставку до 11 процентов

Правление Национального банка Кыргызской Республики 24 ноября решило повысить учетную ставку (ключевую) с 10 до 11 процентов. Решение вступает в силу с 25 ноября. Об этом сообщает регулятор.

Как отметили в Нацбанке, инфляция в стране с начала 2025-го достигла 7,3 процента, в годовом выражении — 8,9 процента.

Справка 24.kg Учетная ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики центрального банка, который определяет стоимость краткосрочных заимствований для коммерческих банков. Она влияет на общую стоимость кредитов в экономике и условия кредитования для бизнеса и населения.

Текущая ценовая динамика в республике формируется под воздействием внешних экономических условий, влияние которых на внутренние цены остается существенным. Мировые цены на продовольствие продолжают расти, а инфляция в государствах региона остается повышенной. Это отражается на стоимости импортируемых в страну товаров, подчеркнули в НБ КР.

«В структуре текущей инфляции наиболее заметный рост цен наблюдается на непродовольственные товары, главным образом, за счет удорожания стоимости импортируемых горюче-смазочных материалов, повышения тарифов на электроэнергию, повышенного внутреннего потребления и влияния вторичного эффекта данных факторов. Цены на продовольственные товары демонстрируют относительно умеренную динамику роста», — сообщили в регуляторе.

Читайте по теме ВВП растет, инфляция ускоряется: экономические итоги 10 месяцев и прогнозы

Экономическая активность в Кыргызстане остается высокой. В январе — октябре 2025 года реальный ВВП вырос на 10 процентов на фоне устойчивого потребительского спроса и роста инвестиционной активности. Основной вклад в рост ВВП обеспечивают сектор услуг (+4,5 процента), строительство (+2 процента) и промышленность (+1,6 процента).

«Высокий внутренний спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, притоком денежных переводов в страну и ростом потребительского кредитования. Инвестиции в основной капитал продолжают расти преимущественно за счет внутренних источников финансирования, обеспечивая поддержку строительному сектору», — заметили в Национальном банке.

По его данным, текущие денежно-кредитные условия ориентированы на возвращение показателя инфляции к ее среднесрочному целевому ориентиру — 5-7 процентов.

«Межбанковская эталонная процентная ставка BIR формируется вблизи нижней границы процентного коридора Нацбанка, что отражает высокий профицит ликвидности в банковском секторе. Внутренний валютный рынок сохраняет стабильность: соотношение спроса и предложения на иностранную валюту сбалансировано. Увеличение международных резервов НБ КР обеспечивает дополнительную устойчивость к внешним шокам в условиях неопределенности внешней среды», — подчеркнули в регуляторе.

Банковский сектор сохраняет стабильность и обладает высоким уровнем ликвидности, обеспечивая достаточный потенциал для кредитования экономики. Национальный банк

Отмечается, что по итогам девяти месяцев этого года объем кредитного портфеля банков увеличился на 35,2 процента, а депозитная база — на 35,7 процента.

«Рост депозитов в национальной валюте отражает увеличение реальных доходов населения и усиление сберегательного поведения граждан в условиях ужесточения монетарных условий. В целом банковский сектор демонстрирует плавное снижение уровня долларизации как депозитов до 35 процентов (-7,9 процента с начала года), так и кредитов до 17,8 процента (-2,3 процента с начала года)», — говорится в сообщении.

Читайте по теме Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего

По данным Нацбанка, волатильность стоимости энергоресурсов в регионе и повышение мировых цен на продовольствие вместе с инфляционным давлением, наблюдаемым в основных государствах — торговых партнерах Кыргызстана, продолжают формировать ценовое давление на импортируемые товары.

«Это указывает на вероятность преобладания проинфляционного фона в ближайшей перспективе и обуславливает необходимость текущего ужесточения денежно-кредитных условий», — заявили в НБ КР.

Внутренние факторы инфляции остаются относительно умеренными и управляемыми. В этих условиях размер учетной ставки Национального банка повышен до 11 процентов. Принятое решение поспособствует формированию ценовой динамики в среднесрочной перспективе в целевом диапазоне 5-7 процентов, считают в регуляторе.

Уточняется, что Нацбанк придерживается взвешенного подхода при денежно-кредитной политике и продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции. В случае возникновения каких-либо рисков для ценовой стабильности он не исключает возможности внесения корректировок в проводимую монетарную политику.