Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 12 процентов

Правление Национального банка Кыргызской Республики повысило учетную ставку (ключевую ставку) на 1 процент — до 12 процентов. Решение вступило в силу сегодня, сообщила пресс-служба НБ КР.

О ценах и причинах поднятия ставки

Как отмечается, «внешнеэкономическая среда остается неоднородной и характеризуется повышенной неопределенностью». «На мировых продовольственных рынках наблюдается постепенное замедление роста цен на основные виды товаров, однако инфляция в странах — основных торговых партнерах Кыргызской Республики сохраняется повышенной», — отметили в Нацбанке.

Справка 24.kg Учетная ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны, который определяет стоимость краткосрочных заимствований для коммерческих банков. Она влияет на общую стоимость кредитов в экономике и условия кредитования для бизнеса и населения.

«На фоне значительной доли импорта в потребительской корзине населения, внутренние цены продолжают сохранять чувствительность к изменениям во внешней среде. Перспективы дальнейшей ценовой динамики во многом зависят от устойчивости глобальных цепочек поставок и торговых потоков, риски для которых сохраняются в условиях геополитической напряженности и фрагментации мировой экономики. Такие условия требуют сохранения взвешенного подхода к проведению денежно-кредитной политики для обеспечения ценовой стабильности в стране», — обосновали в Нацбанке решение повысить ключевую ставку.

Инфляция в Кыргызской Республике с начала 2026 года на 13 февраля составила 1,8 процента (в годовом выражении — 9,6 процента). Нацбанк КР

«Динамика цен в целом складывается в рамках ожидаемой траектории при сохранении неоднородной динамики по основным компонентам потребительской корзины. Цены на продовольственные товары сдержанно растут за счет стабилизации стоимости отдельных продуктов. Но сохраняется повышенная ценовая динамика в секторе услуг и непродовольственных товаров как следствие действия вторичных эффектов внешних условий, так и в результате усиления внутренних факторов спроса», — говорится в сообщении НБ КР.

Об экономике и доходах населения

Как отметили в Нацбанке, «экономика сохраняет высокие темпы роста». «В январе 2026 года реальный ВВП страны вырос на 9 процентов. Ускорение экономической активности, как и прежде, отмечалось в секторе услуг и строительстве. Инвестиции в основной капитал остаются на высоком уровне, что поддерживает расширение инфраструктурных проектов», — отметили в НБ КР.

Рост реальных доходов населения и расширение потребительского кредитования поддерживают внутренний спрос. Данные факторы формируют дополнительный проинфляционный импульс. Нацбанк КР

«Денежно-кредитные условия продолжают поддерживать покупательскую способность национальной валюты и создают условия для обеспечения ценовой стабильности в пределах целевого значения 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Межбанковский денежный рынок работает стабильно, ставка BIR формируется вблизи нижней границы процентного коридора Национального банка, отражая соотношение спроса и предложения на краткосрочные ресурсы денежного рынка в условиях избыточной ликвидности в банковской системе», — отметили в НБ КР.

О валютном рынке и банках

Внутренний валютный рынок остается стабильным. Валютные интервенции проводятся исключительно для сглаживания резких колебаний обменного курса, отметили в Нацбанке.

«Банковский сектор демонстрирует устойчивость. Объем его депозитной базы в 2025 году вырос на 46,2 процента до 865,9 миллиарда сомов. Это отражает доверие к банковской системе и усиление сберегательного поведения населения. Кредитный портфель коммерческих банков в 2025-м увеличился на 48,8 процента и составил 507 миллиардов сомов, отражая активность реального сектора экономики», — отметили в НБ КР.

Об инфляции

«Среднесрочная траектория инфляции будет определяться балансом внешних и внутренних условий. На фоне проявления проинфляционных факторов в экономике, в том числе в результате расширения положительного фискального импульса, увеличения разрыва ВВП и роста потребительского спроса на сегодня необходимо ужесточение денежно-кредитных условий в целях создания устойчивых предпосылок для замедления инфляции. В этой связи размер учетной ставки Национального банка повышен до 12 процентов», — подчеркнули в НБ КР.

«Национальный банк придерживается взвешенного подхода при проведении денежно-кредитной политики и продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции. В случае возникновения каких-либо рисков для ценовой стабильности регулятор не исключает возможности внесения корректировок в проводимую монетарную политику», — отметили в Нацбанке.