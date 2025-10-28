12:04
Национальный банк КР повысил учетную ставку до 10 процентов

Национальный банк КР 27 октября 2025 года принял решение повысить учетную (ключевую) ставку на 75 базисных пунктов — до 10,00 процента. Решение вступает в силу с 28 октября.

По данным регулятора, с начала года инфляция в стране составила 6,2 процента, в годовом выражении — 8,4 процента. Наблюдается смещение инфляционного давления с продовольственных товаров на непродовольственные и услуги. 

Основное влияние оказывают рост стоимости энергоресурсов на внешних рынках и удорожание издержек в секторе услуг на фоне устойчивого потребительского спроса.

Экономика Кыргызстана сохраняет высокие темпы роста — за девять месяцев 2025 года реальный ВВП увеличился на 10 процентов. Рост обеспечен инвестициями в строительство, увеличением доходов населения и притоком денежных переводов.

Банковский сектор остается устойчивым, внутренний валютный рынок — стабильным. Ставки на денежном рынке обеспечивают баланс между привлекательностью сбережений и доступностью кредитов.

Во внешней среде сохраняются высокие геополитические риски, фрагментация мировой экономики и волатильность цен на энергоресурсы и продовольствие. Эти факторы усиливают давление на внутренние цены.

В Нацбанке отмечают, что повышение учетной ставки направлено на удержание инфляции в целевом диапазоне 5–7 процентов в среднесрочной перспективе.

Следующее плановое заседание правления НБ КР по вопросу размера учетной ставки состоится 24 ноября.

Отметим, с июля этого года учетная ставка составляла 9,25 процента.
