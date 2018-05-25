ЕАБР и «Интер РАО» будут вместе реализовывать проекты в Кыргызстане и Казахстане

Евразийский банк развития (ЕАБР) и «Интер РАО» будут вместе развивать проекты в Кыргызстане и Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Отмечается, что председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов и председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук подписали договор о сотрудничестве. Организации будут реализовывать проекты, стратегически важные для экономик государств — участников ЕАБР.

Стороны намерены развивать сотрудничество в странах Центральноазиатского региона, в первую очередь в Казахстане и Кыргызстане.

«Кроме того, запланировано сотрудничество в рамках проектов реконструкции тепловых электростанций в странах СНГ. Соглашение открывает перспективы совместной работы и по другим объектам энергетики. Организации намерены взаимодействовать в области поставок продукции энергетического машиностроения, в том числе экспорта оборудования, производимого группой «Интер РАО», в государства — участники ЕАБР», — говорится в сообщении.

Напомним, что именно компания «Интер РАО» должна была строить в Кыргызстане Камбаратинскую ГЭС-1. Однако работы на объекте так и не начались. Тогда президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в январе 2016 года подписал закон о денонсации соглашений с Россией о совместном строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и ГЭС «Камбарата-1».