Рекордный рост экономики Кыргызстана прогнозирует Евразийский банк развития

Рекордный рост экономики Кыргызстана по итогам уходящего 2025 года прогнозирует Евразийский банк развития. По данным ЕАБР, за 10 месяцев инвестиции в основной капитал в республике выросли на 18,9 процента.

Основными двигателями национальной экономики выступают водоснабжение и очистка — рост инвестиций составил 110 процентов по сравнению с прошлым годом, добыча полезных ископаемых (60 процентов) и обрабатывающая промышленность (60 процентов).

Финансирование проектов обеспечивается бюджетными средствами (31 процент) и собственными средствами предприятий (23 процента).

Такая активность гарантирует КР высокие экономические показатели к концу 2025 года, считают эксперты.