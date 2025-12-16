11:07
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Экономика

Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций — ЕАБР

Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций — +42 процента к 2023 году, до $1,3 миллиарда. При этом 80 процентов из них — это строительство, обрабатывающая промышленность и финансовый сектор, говорится в обзоре Евразийского банка развития.

Крупнейшие игроки — Казахстан ($9,4 миллиарда входящих инвестиций) и Узбекистан ($10,7 миллиарда входящих инвестиций).

«Более $48 миллиардов накопленных взаимных прямых иностранных инвестиций — это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Особенно быстро растут взаимные инвестиции внутри Центральной Азии. За последние пять лет среднегодовой темп прироста взаимных инвестиций в регионе составил 24,4 процента, что на порядок выше, чем по Евразийскому региону в целом. Драйверами роста стали успешно реализуемая в Казахстане стратегия по улучшению инвестиционного климата в стране и политика поощрения иностранных инвестиций в Узбекистане», — сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Взаимные инвестиции в Евразийском регионе достигли рекордных $48,4 миллиарда.

Несмотря на то что в мире наблюдается спад прямых иностранных инвестиций (глобальные потоки сократились в прошлом году на 11 процентов), в Евразийском регионе инвестиционная активность нарастает.

Драйвером роста стал частный бизнес — его доля в инвестициях выросла до 72 процентов. Совокупный объем составил $34,7 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354716/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создадут условия для работы венчурных фондов
В 2026-м будет запущена автоматизированная информационная система «Инвестиции»
За 11 месяцев подписано 13 соглашений, привлечено инвестиций на $3,8 миллиарда
В Бишкеке обсуждают укрепление инвестклимата между государством и бизнесом
Страны ЦА создают региональную платформу для развития местного самоуправления
Повышен статус и усилена роль Национального агентства по инвестициям КР
Япония намерена провести первый саммит с Центральной Азией 19-20 декабря
Рекордный рост экономики Кыргызстана прогнозирует Евразийский банк развития
Страны Центральной Азии согласовали лимиты воды на 2025-2026 годы
Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
Бизнес
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
16 декабря, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 дека...
10:57
Кыргызстан откроет посольство в Египте
10:52
Задержан гражданин иностранного государства, подозреваемый в краже
10:48
Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций — ЕАБР
10:43
В Кыргызстане создана Национальная комиссия по радиочастотам