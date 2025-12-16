Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций — +42 процента к 2023 году, до $1,3 миллиарда. При этом 80 процентов из них — это строительство, обрабатывающая промышленность и финансовый сектор, говорится в обзоре Евразийского банка развития.

Крупнейшие игроки — Казахстан ($9,4 миллиарда входящих инвестиций) и Узбекистан ($10,7 миллиарда входящих инвестиций).

«Более $48 миллиардов накопленных взаимных прямых иностранных инвестиций — это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Особенно быстро растут взаимные инвестиции внутри Центральной Азии. За последние пять лет среднегодовой темп прироста взаимных инвестиций в регионе составил 24,4 процента, что на порядок выше, чем по Евразийскому региону в целом. Драйверами роста стали успешно реализуемая в Казахстане стратегия по улучшению инвестиционного климата в стране и политика поощрения иностранных инвестиций в Узбекистане», — сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Взаимные инвестиции в Евразийском регионе достигли рекордных $48,4 миллиарда.

Несмотря на то что в мире наблюдается спад прямых иностранных инвестиций (глобальные потоки сократились в прошлом году на 11 процентов), в Евразийском регионе инвестиционная активность нарастает.

Драйвером роста стал частный бизнес — его доля в инвестициях выросла до 72 процентов. Совокупный объем составил $34,7 миллиарда.