Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года составил $11,3 миллиарда

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики составил $11,3 миллиарда в январе-сентябре 2025 года, снизившись на 8,3 процента. Такие данные приводит Евразийский банк развития.

Согласно проведенному анализу, сократились стоимостные объемы экспорта на 25,7 процента и импорта — на 3 процента.

Отмечено снижение расходов на поставки из Китая — минус 15,4 процента (преимущественно машины и оборудование).

Стоимостной объем экспорта в Россию сократился в 2,1 раза, в основном из-за падения доходов от поставок машин и оборудования.

ЕАБР ожидает сохранения тенденции сокращения внешнеторгового оборота из-за изменения правил ввоза машин в ЕАЭС.