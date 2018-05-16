Снова штормит. На рынки стран ЕАЭС вернулась волатильность

«Апрель ознаменовался для стран ЕАЭС значительным ростом волатильности на финансовых рынках после продолжительного периода стабилизации номинальных курсов валют», — отмечается в ежемесячном макроэкономическом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Детонатором роста волатильности стал новый раунд санкций в отношении России. Это привело к обесцениванию рубля и последующему ослаблению других валют региона, в том числе казахстанского тенге.

При этом наибольший рост волатильности продемонстрировал российский рубль, который снизился в цене более чем на 10 процентов по отношению к доллару США.

«Как показал опыт последних трех-четырех лет, ослабление национальной валюты является фактором риска для инвестиционного роста и сдерживания инфляции. При этом на фоне ослабления курсов национальных валют динамика инфляции в ряде стран ЕАБР оттолкнулась от своих исторических минимумов или приостановила дальнейшее снижение», — подчеркнул главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Что касается Кыргызстана, то в апреле 2018 года на фоне повышенной волатильности на региональных финансовых рынках тенденция укрепления сома была прервана. Для сглаживания резких колебаний обменного курса НБ КР проводил валютные интервенции. Чистая продажа иностранной валюты за апрель 2018 года составила $8,2 миллиона.

«В результате внутренний валютный рынок оставался стабильным, а внешние шоки имели краткосрочное и весьма ограниченное влияние на ключевые макроэкономические показатели», — говорится в отчете.

Эксперты прогнозируют, что в апреле — мае 2018 года тенденция замедления экономического роста сохранится. Главным образом это связано с сокращением производства на руднике «Кумтор». С другой стороны, в марте 2018 года кредитный импульс стал оказывать поддержку экономике за счет роста выданных кредитов строительному и потребительским секторам. Стабильная тенденция роста грузооборота также дает основания полагать, что деловая активность в других секторах экономики будет укрепляться.