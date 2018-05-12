Нацбанк и МВФ обсудили дальнейшее сотрудничество

Накануне состоялась встреча председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Тао Чжаном. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух финансовых институтов.

Толкунбек Абдыгулов отметил важность плодотворного взаимодействия с МВФ и отметил большую роль фонда в первые годы введения и становления национальной валюты. Председатель НБ КР особо подчеркнул, что МВФ является и остается глобальным центром компетенции по вопросам денежно-кредитной политики, финансовых реформ.

Заместитель директора-распорядителя ВФ Тао Чжан отметил успехи, достигнутые Национальным банком в сдерживании инфляции и обеспечении финансовой стабильности республики.

Кыргызстан является членом МВФ с 8 мая 1992 года после подписания сторонами статей Соглашения Устава МВФ. За годы независимости взаимодействие с фондом осуществлялось в рамках различных кредитных механизмов МВФ.

Во встрече также приняли участие советник заместителя Управляющего директора МВФ Сивен Алан Барнетта, экс-глава миссии МВФ в КР Эдвард Джемайэль и новый глава миссии Кристиан Жос, а также постоянный представитель МВФ в КР Яхья Хаири Саид.