МВФ: Кыргызстан входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП

«По результатам 2024 года Кыргызстан вошел в число мировых лидеров по темпу реального роста ВВП», — заявил сегодня заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Субир Лалл на встрече с первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым.

Стороны обсудили текущую макроэкономическую ситуацию в Кыргызстане, итоги краткосрочной миссии МВФ и перспективы дальнейшего сотрудничества, направленного на устойчивый экономический рост.

Данияр Амангельдиев отметил, что республика демонстрирует устойчивую динамику социально-экономического развития благодаря последовательным реформам.

Среднегодовой темп роста экономики за последние три года составил 9 процентов.

По итогам десяти месяцев 2025 года рост достиг 10 процентов.

Среди ключевых инфраструктурных проектов Данияр Амангельдиев выделил строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1, строительство автодороги Барскоон — Бедель и программу доступного жилищного строительства.

Представитель МВФ Субир Лалл высоко оценил текущую экономическую динамику страны, подтвердив, что «в течение последних четырех лет наблюдается стабильный рост».

По его словам, Кыргызская Республика становится «экспортирующей экономикой». Он подчеркнул, что улучшение интеграции Кыргызстана в региональные экономические процессы позволяет обеспечить устойчивый рост.

Представитель МВФ также отметил стабильность банковской системы и необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для сохранения позитивных тенденций.

Субир Лалл подтвердил готовность МВФ продолжать предоставление аналитической и консультационной поддержки для обеспечения среднесрочной макроэкономической устойчивости.