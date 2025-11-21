16:31
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Экономика

МВФ: Кыргызстан входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП

Фото кабинета министров КР. Субир Лалл и Данияр Амангельдиев

«По результатам 2024 года Кыргызстан вошел в число мировых лидеров по темпу реального роста ВВП», — заявил сегодня заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Субир Лалл на встрече с первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым.

Стороны обсудили текущую макроэкономическую ситуацию в Кыргызстане, итоги краткосрочной миссии МВФ и перспективы дальнейшего сотрудничества, направленного на устойчивый экономический рост.

Данияр Амангельдиев отметил, что республика демонстрирует устойчивую динамику социально-экономического развития благодаря последовательным реформам.

  • Среднегодовой темп роста экономики за последние три года составил 9 процентов.

  • По итогам десяти месяцев 2025 года рост достиг 10 процентов.

Среди ключевых инфраструктурных проектов Данияр Амангельдиев выделил строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1, строительство автодороги Барскоон — Бедель и программу доступного жилищного строительства.

Представитель МВФ Субир Лалл высоко оценил текущую экономическую динамику страны, подтвердив, что «в течение последних четырех лет наблюдается стабильный рост».

Читайте по теме
ВВП растет, инфляция ускоряется: экономические итоги 10 месяцев и прогнозы

По его словам, Кыргызская Республика становится «экспортирующей экономикой». Он подчеркнул, что улучшение интеграции Кыргызстана в региональные экономические процессы позволяет обеспечить устойчивый рост.

Представитель МВФ также отметил стабильность банковской системы и необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для сохранения позитивных тенденций.

Субир Лалл подтвердил готовность МВФ продолжать предоставление аналитической и консультационной поддержки для обеспечения среднесрочной макроэкономической устойчивости.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351824/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года
ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
Эдиль Байсалов на саммите в Дохе: Кыргызстан развивает человеческий капитал
ВВП Кыргызстана достиг 380,5 миллиарда сомов при росте почти на 11 процентов
Рост ВВП Кыргызстана по итогам этого года ожидается на уровне 10 процентов
Нацбанк повысил учетную ставку до 10 процентов: что стоит за этим решением
Высокий рост ВВП Кыргызстана против инфляции: экономические итоги девяти месяцев
ВВП Кыргызстана достиг 1,24 триллиона сомов по итогам девяти месяцев 2025 года
На поддержку экономик стран Центральной Азии выделено более $1 миллиарда
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
В&nbsp;Кыргызстане выпустили 50&nbsp;миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
21 ноября, пятница
16:24
Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке о...
16:08
МВФ: Кыргызстан входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП
16:06
В Кыргызстане усиливают контроль за майнерами и криптосектором
15:30
В Кыргызстане обновят правила пользования электричеством с учетом энергии солнца
15:27
Совет судей рассмотрит дело экс-судей, изменивших приговор таксисту-маньяку