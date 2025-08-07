Семь крупнейших экономик мира перегружены долгами на фоне высоких процентных ставок: возникает риск «девальвационного домино». Об этом сообщает Fоreign Pоlicy.
В исследовании указывается сходство с финансовыми кризисами 90-х, но «намного большего масштаба».
По оценкам Международного валютного фонда, в Канаде, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США долг превышает 100 процентов ВВП.
Экономист Дэниэл Альтман дал им название D7 — большой долговой семерки, группы крупнейших международных должников по аналогии с глобальным альянсом G7.
«Такие события могут начинаться без предупреждения и нарастать с головокружительной скоростью», — предупреждает эксперт.
Он считает, что возможная девальвация в любом из государств D7 распространится на остальные из-за «трех экономических механизмов»:
- Первый — это классическая политика «разори соседа», когда меры по борьбе с кризисом в одной стране принимаются без учета их возможного негативного влияния на соседние государства.
- Второй связан с поведением инвесторов, которые будут переоценивать риски и пересматривать портфели. В случае девальвации американского доллара управляющие инвестфондами начнут распродажу канадских активов.
- Третий связан со структурой резервов самих центробанков, часть которых номинирована в валютах других стран, и девальвация любой из них автоматически снижает объем валютных резервов.