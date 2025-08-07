Семь крупнейших экономик мира перегружены долгами на фоне высоких процентных ставок: возникает риск «девальвационного домино». Об этом сообщает Fоreign Pоlicy.

В исследовании указывается сходство с финансовыми кризисами 90-х, но «намного большего масштаба».

По оценкам Международного валютного фонда, в Канаде, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США долг превышает 100 процентов ВВП.

Экономист Дэниэл Альтман дал им название D7 — большой долговой семерки, группы крупнейших международных должников по аналогии с глобальным альянсом G7.

«Такие события могут начинаться без предупреждения и нарастать с головокружительной скоростью», — предупреждает эксперт.

Он считает, что возможная девальвация в любом из государств D7 распространится на остальные из-за «трех экономических механизмов»: