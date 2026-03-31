О росте инфляции в мире из-за высоких цен на ГСМ и продукты заявили в МВФ

О риске инфляции во всех странах мира из-за высоких цен на топливо и продовольствие заявили в Международном валютном фонде.

Сохранение высоких цен на энергоносители и продовольствие способно спровоцировать инфляцию во всем мире, говорится в новом исследовании МВФ, в котором анализируются последствия военной операции США и Израиля против Ирана.

«Если будут сохраняться повышенные цены на энергоносители и продовольствие, то это спровоцирует инфляцию в общемировых масштабах. Исторически сохранение высоких цен на нефть имело тенденцию к тому, чтобы увеличивать темпы инфляции и понижать экономический рост. С течением времени более высокие расходы на транспорт и производственные затраты начинают отражаться на ценах на промышленные товары, а также на услуги», — говорится в документе.

В МВФ подчеркивают, что государства с недавно стабилизированной инфляцией или с трудностями в контроле роста стоимости могут столкнуться с новым периодом ценового давления.

Фонд также предупреждает о возможном дефиците промышленных материалов, включая экспорт гелия из стран Персидского залива и никеля из Индонезии.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.