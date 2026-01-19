Средний рост ВВП Кыргызстана за последние три года составил 9 процентов. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на встрече с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) Фаридом Талышлы.

В ходе диалога стороны обсудили результаты структурных преобразований, которые проводит правительство в последние годы. Международные рейтинговые агентства высоко оценили усилия страны по стабилизации деловой активности и модернизации инфраструктуры. Бакыт Торобаев подчеркнул, что реформы помогли значительно улучшить инвестиционный климат и поддержать стратегические отрасли экономики.

Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивую положительную динамику:

МВФ реализовал в республике за последние тридцать лет 12 программ.

Бакыт Торобаев отметил значимый вклад фонда в сокращение уровня бедности и продвижение инклюзивного роста. Участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия, сосредоточившись на реформировании системы государственного управления и создании конкурентной среды для бизнеса.

Стороны подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для укрепления национальной экономики.