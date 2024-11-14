МВФ прогнозирует продолжение роста мировой экономики в 2025 году

В 2024 и 2025 годах прогнозируется продолжение роста мировой экономики (3,2 процента), темпы которого останутся относительно неизменными до 2029 года (3,1 процента). Такие данные содержатся в докладе МВФ «Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

Отмечается, что в целом эти данные соответствуют прогнозу, представленному в апреле.

Прогноз экономической активности в США в 2024 году пересмотрен в сторону повышения до 2,8 процента в связи с ростом показателей потребления и инвестиций в жилую недвижимость.

В Китае ожидается более постепенное замедление экономического роста. Согласно прогнозу, в 2024 году экономика КНР вырастет на 4,8 процента в результате возобновления бюджетной поддержки и восстановления экспорта.

Мировая инфляция продолжает постепенно снижаться. Эксперты считают, что произойдет снижение мировой общей инфляции до 5,8 процента в текущем году и до 4,3 процента в 2025 году.

При этом прогнозируется ускорение дезинфляции в странах с развитой экономикой и ее замедление в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.