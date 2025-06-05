МВФ прогнозирует снижение темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8 процента

Международный валютный фонд прогнозирует снижение в 2025-м темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8 процента. Такие выводы получены после завершения ежегодных консультаций с КР.
В МВФ отмечают, что, несмотря на глобальную нестабильность, экономика страны показывает высокие результаты.
Отмечается, что в 2022-2024 годах рост ВВП составил 9 процентов, инфляция вернулась к целевым показателям, а государственный долг снизился до 36,6 процента ВВП.
В этом году ожидается постепенное замедление темпов роста до 6,8 процента, а в среднесрочной перспективе — до 5,25 процента в год. В МВФ озвучили причинами нормализацию реэкспортной торговли и снижение внутреннего спроса. При этом, согласно прогнозу, инфляция останется стабильной при условии сохранения осмотрительной денежно-кредитной политики.
Кыргызстану рекомендуется:
- восстановить политические и финансовые резервы для защиты от внешних шоков;
- повысить устойчивость бюджета за счет сокращения налоговых льгот и субсидий;
- сохранить независимость денежно-кредитной политики;
- усилить структурные реформы, включая антикоррупционные меры, приватизацию и развитие конкурентной среды;
- укреплять верховенство закона и защиту прав собственности;
- инвестировать в здравоохранение, образование, устойчивую энергетику и инфраструктуру.
В МВФ полагают, что дальнейшее ужесточение санкций против России может ослабить темпы роста КР из-за снижения количества денежных переводов и торговли. В то же время мирное урегулирование может изменить внешнюю конъюнктуру, снизив приток торговли и капитала.