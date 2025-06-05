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Экономика

МВФ прогнозирует снижение темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8 процента

Международный валютный фонд прогнозирует снижение в 2025-м темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8 процента. Такие выводы получены после завершения ежегодных консультаций с КР.

В МВФ отмечают, что, несмотря на глобальную нестабильность, экономика страны показывает высокие результаты.

Отмечается, что в 2022-2024 годах рост ВВП составил 9 процентов, инфляция вернулась к целевым показателям, а государственный долг снизился до 36,6 процента ВВП.

В этом году ожидается постепенное замедление темпов роста до 6,8 процента, а в среднесрочной перспективе — до 5,25 процента в год. В МВФ озвучили причинами нормализацию реэкспортной торговли и снижение внутреннего спроса. При этом, согласно прогнозу, инфляция останется стабильной при условии сохранения осмотрительной денежно-кредитной политики.

Кыргызстану рекомендуется:

  • восстановить политические и финансовые резервы для защиты от внешних шоков;
  • повысить устойчивость бюджета за счет сокращения налоговых льгот и субсидий;
  • сохранить независимость денежно-кредитной политики;
  • усилить структурные реформы, включая антикоррупционные меры, приватизацию и развитие конкурентной среды;
  • укреплять верховенство закона и защиту прав собственности;
  • инвестировать в здравоохранение, образование, устойчивую энергетику и инфраструктуру.

В МВФ полагают, что дальнейшее ужесточение санкций против России может ослабить темпы роста КР из-за снижения количества денежных переводов и торговли. В то же время мирное урегулирование может изменить внешнюю конъюнктуру, снизив приток торговли и капитала.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331720/
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