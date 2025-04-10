Успехи и вызовы Кыргызстана по версии МВФ. От роста ВВП до рисков для Нацбанка

Экономика показала значительные результаты в условиях крайне неопределенной внешней среды. К такому выводу пришел Международный валютный фонд в своем ежегодном докладе «Кыргызская Республика: Заключительное заявление персонала по итогам миссии 2025 года».

Отмечается, что с 2022-го экономика страны демонстрировала устойчивый рост на уровне 9 процентов в год, чему способствовали увеличение торговли, приток рабочей силы и капитала, а также поддерживаемое государством строительство.

Инфляция сдержана

По мнению МВФ, рост инфляции, наблюдавшийся после пандемии Covid-19, был сдержан. Государственный долг значительно сократился — с 64 процентов ВВП в 2020 году до примерно 36,5 процента ВВП в 2024-м благодаря сильному росту номинального ВВП и бюджетной консолидации. За этот же период ВВП на душу населения почти удвоился, а уровень безработицы и бедности заметно снизился.

Дефицит счета текущих операций за прошлый год оценивается в 30,7 процента к ВВП. По оценкам экспертов, около 23 процентов ВВП этого дефицита приходится на неучтенный реэкспорт товаров, импортируемых из-за пределов Евразийского экономического союза, внутри которого торговля не подлежит таможенному декларированию.

С учетом этих оценок неучтенной торговли экспорт товаров и услуг, по оценкам, увеличился на 40 процентов в 2024-м, а дефицит счета текущих операций сократился примерно до 8 процентов ВВП.

Прогнозируется, что в 2025 году темпы роста экономики замедлятся до уровня ниже 7 процентов и в среднесрочной перспективе стабилизируются на отметке около 5,25 процента.

По мнению финансового института, это замедление по сравнению с исключительно высокими темпами роста последних трех лет отражает нормализацию реэкспортной торговли. Ожидается, что инфляция останется в целом стабильной при условии осмотрительной денежно-кредитной политики. Дефицит счета текущих операций, по прогнозам, стабилизируется на уровне около 6-7 процентов ВВП в среднесрочной перспективе, учитывая постепенную нормализацию реэкспорта и значительный импорт, связанный со строительством ГЭС «Камбарата-1» и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Бюджетная политика

Ожидается, что общий баланс бюджета изменится с профицита в 1,9 процента ВВП в прошлом году до дефицита в 3,4 процента ВВП в 2025-м и останется на уровне около 3 процентов ВВП в среднесрочной перспективе.

Прогнозируется снижение налоговых поступлений примерно на 1 процент ВВП в этом году и еще на 0,7 процента к 2030-му из-за сокращения торговых налогов и НДС на импорт по мере нормализации торговли. Капитальные расходы, по прогнозам, увеличатся примерно на 1,6 процента ВВП в 2025 году из-за крупных инфраструктурных инвестиций, которые еще не включены в бюджет властей.

В среднесрочной перспективе эти расходы будут умеренными.

Отмечается приверженность властей бюджетной дисциплине, и рекомендуются приоритизация расходов и осторожность в отношении внешних коммерческих заимствований для обеспечения бюджетной и долговой устойчивости.

У Кыргызстана есть потенциал для расширения фискального пространства за счет оптимизации льгот по НДС и специальных налоговых режимов, повышения прогрессивности подоходного налога, улучшения налогового администрирования и направления всей чистой прибыли «Кумтора» в казну. Меры по оптимизации расходов включают сдерживание фонда оплаты труда госслужащих, сокращение энергетических субсидий, повышение адресности социальных выплат и совершенствование управления государственными инвестициями.

Денежно-кредитная и валютная политика

Денежно-кредитная политика должна оставаться ориентированной на удержание инфляции в целевом диапазоне Национального банка 5–7 процентов.

Подчеркивается важность укрепления независимости и управления Нацбанка. Международный валютный фонд приветствует решение финансового регулятора о продаже «Керемет Банка» и усилия по прекращению участия в гарантийном фонде.

«Однако повторяющиеся перечисления прибыли НБ КР в бюджет при капитале ниже установленного порога ослабляют доверие к Национальному банку и его институциональную целостность, увеличивают инфляционное давление», — говорится в докладе.

Рекомендуется прекратить эту практику и соблюдать положения конституционного закона о НБ КР, касающиеся его капитала.

Законодательные инициативы властей в отношении цифровых активов требуют дальнейшего изучения. Цифровой сом может расширить доступ к финансовым услугам, но его внедрение должно сопровождаться надежными мерами регулирования и кибербезопасности.

«Торговля криптоактивами и создание криптобанков могут порождать системные уязвимости. Следует избегать предоставления криптоактивам статуса законного платежного средства. Нормативная база должна учитывать стандарты Базельского комитета по банковскому надзору для криптоактивов», — считают в МВФ.

В целом финансовый институт положительно оценивает экономические показатели Кыргызстана за последние годы, отмечая высокий рост ВВП, существенное снижение государственного долга и сдерживание инфляции в сложной внешней обстановке. Тем не менее фонд прогнозирует неизбежное замедление этого роста по мере нормализации факторов, его вызвавших, и указывает на переход бюджета от профицита к дефициту.