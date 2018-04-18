Замедление роста экономики Кыргызстана сохранится

«В ближайшие месяцы тенденция замедления экономического роста сохранится», — сказано в ежемесячном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

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Отмечается, что рост ВВП Кыргызстана по итогам января-февраля составил 2,7 процента (годом ранее — 4,4 процента). Более высокий уровень роста в прошлом году обусловила высокая производительность на руднике «Кумтор». Если в январе-феврале 2017-го объем произведенного золота вырос на 22,4 процента, то в 2018-м отмечен спад на 2,6 процента.

«Предпосылками для замедления экономического роста служат сокращение производства на руднике «Кумтор» и некоторое снижение объема вновь выданных кредитов, наблюдавшееся в первые месяцы 2018 года. Учитывая, что дефицит бюджета на 2018-й запланирован на уровне 3,8 процента к ВВП, в последующие месяцы следует ожидать ускорения роста государственных расходов», — прогнозируют специалисты.