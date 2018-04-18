Замедление роста экономики Кыргызстана сохранится

«В ближайшие месяцы тенденция замедления экономического роста сохранится», — сказано в ежемесячном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
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«Предпосылками для замедления экономического роста служат сокращение производства на руднике «Кумтор» и некоторое снижение объема вновь выданных кредитов, наблюдавшееся в первые месяцы 2018 года. Учитывая, что дефицит бюджета на 2018-й запланирован на уровне 3,8 процента к ВВП, в последующие месяцы следует ожидать ускорения роста государственных расходов», — прогнозируют специалисты.