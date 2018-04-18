16:59
USD 68.89
EUR 85.31
RUB 1.13
Экономика

Замедление роста экономики Кыргызстана сохранится

«В ближайшие месяцы тенденция замедления экономического роста сохранится», — сказано в ежемесячном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Читайте по теме
Рост экономики Кыргызстана замедлился. Итоги первого квартала
Отмечается, что рост ВВП Кыргызстана по итогам января-февраля составил 2,7 процента (годом ранее — 4,4 процента). Более высокий уровень роста в прошлом году обусловила высокая производительность на руднике «Кумтор». Если в январе-феврале 2017-го объем произведенного золота вырос на 22,4 процента, то в 2018-м отмечен спад на 2,6 процента.

«Предпосылками для замедления экономического роста служат сокращение производства на руднике «Кумтор» и некоторое снижение объема вновь выданных кредитов, наблюдавшееся в первые месяцы 2018 года. Учитывая, что дефицит бюджета на 2018-й запланирован на уровне 3,8 процента к ВВП, в последующие месяцы следует ожидать ускорения роста государственных расходов», — прогнозируют специалисты.
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Рост экономики Кыргызстана замедлился. Итоги первого квартала
С Китаем не получилось. Простаивающие предприятия пытаются продать Турции
Как извлечь выгоду из сотрудничества с Россией, решали в городе Ош
Кыргыз-өзбек кызматташтыгы талкууланат
Неделя-24. О самом интересном и важном
Нацбанк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 5,5 процента по итогам 2018 года
Итоги февраля. Локомотивом экономики Кыргызстана стал текстиль
Россия обвинила США в потребительском отношении к странам Центральной Азии
Убытки мировой экономики от киберпреступлений достигли $600 миллиардов
В 2018 году ожидается рост ВВП Кыргызстана на 3,6 процента. Премьер хочет больше
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;16&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;17&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Ошский рынок. Сколько налогов платят работающие на&nbsp;нем предприниматели Ошский рынок. Сколько налогов платят работающие на нем предприниматели
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 апреля
Бизнес
Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения
За&nbsp;пробки больше не&nbsp;платят пользователи Яндекс.Такси За пробки больше не платят пользователи Яндекс.Такси
MegaCom приглашает на&nbsp;грандиозный веломарш в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на грандиозный веломарш в городе Ош
Новая услуга от&nbsp;БТА Банка: перевод с&nbsp;карты на&nbsp;карту Новая услуга от БТА Банка: перевод с карты на карту