Рост экономики Кыргызстана замедлился. Итоги первого квартала

Национальный статистический комитет представил итоги развития экономики Кыргызстана в первом квартале 2018 года. ВВП страны растет, но и дорожают продукты питания.

ВВП больше не такой резвый

По итогам марта ВВП страны сложился в размере 98 миллиардов 267,2 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го показатель вырос на 1,3 процента. По сравнению же с нынешним февралем экономика росла медленнее — 1,4 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор ВВП оценивается в 87 миллиардов 623,8 миллиона сомов с ростом в 2,9 процента. Рост экономики без учета Кумтора замедлился за месяц на 0,4 процента.

Промышленность без горнорудки хромает

Если ВВП страны пусть и медленно, но растет, то промышленность сдала позиции. По итогам марта отмечено падение объемов производства на 0,5 процента. Всего произвели продукции на 57 миллиардов 376,9 миллиона сомов. Рост сохраняется лишь в текстильном и швейном производстве, выпуске резиновых и пластмассовых изделий.

В Нацстаткоме отметили, что существенное влияние на снижение показателей оказал высокий уровень промышленного производства в январе-марте 2017-го.

Что дорожает в Кыргызстане

В марте по сравнению с февралем потребительские цены и тарифы снизились на 0,3 процента. Более всего подешевели продукты питания и безалкогольные напитки — на 0,5 процента. А вот цены на спиртные напитки и табачные изделия выросли на те же 0,5 процента.

Самый большой рост цен в марте зафиксировали в Ошской области — 0,2 процента. В Чуйской области цены сохранились на прежнем уровне.

С начала года рост цен и тарифов составил 1,1 процента. Наибольшее с начала года подорожание (3,2 процента) зафиксировали в Нарынской области, тогда как в Баткенской отмечено снижение на 1,7 процента.

Цены на горюче-смазочные материалы в январе-марте выросли на 3 процента. В том числе бензин подорожал на 2,5, а дизельное топливо — на 6 процентов.

Средняя зарплата в Кыргызстане по итогам марта составила 14 тысяч 561 сом.

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го она выросла на 6,5 процента. Традиционно самую высокую зарплату в Кыргызстане получают сотрудники организаций профессиональной, научной и технической деятельности и финансисты. Самый маленький доход — в сфере образования и здравоохранения: 6 тысяч сомов.



