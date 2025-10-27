Парко-пляжную зону санатория «Кыргызское взморье» передали в ведение акимиата

Парко-пляжную зону санатория «Кыргызское взморье» передали в ведение Иссык-Кульской районной государственной администрации. Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кыргызалтын».
По данным его пресс-службы, участники утвердили несколько решений по реорганизации и оптимизации структуры предприятия.
Приняты решения о:
- ликвидации филиала «Автотранспортное предприятие»;
- реорганизации филиала «Кыргызалтын-Курулуш» и отдела закупок путем создания управления капитального строительства и снабжения;
- внесении изменений в бюджет компании на 2025 год;
- назначении ликвидатора филиалов.