09:00
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Экономика

Парко-пляжную зону санатория «Кыргызское взморье» передали в ведение акимиата

Парко-пляжную зону санатория «Кыргызское взморье» передали в ведение Иссык-Кульской районной государственной администрации. Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кыргызалтын».

По данным его пресс-службы, участники утвердили несколько решений по реорганизации и оптимизации структуры предприятия.

Приняты решения о:

  • ликвидации филиала «Автотранспортное предприятие»;
  • реорганизации филиала «Кыргызалтын-Курулуш» и отдела закупок путем создания управления капитального строительства и снабжения;
  • внесении изменений в бюджет компании на 2025 год;
  • назначении ликвидатора филиалов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348580/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Чистая прибыль — 335,6 миллиона сомов: «Кыргызалтын» наращивает мощности
«Кыргызалтын» представит новый продукт — серебряный мерный слиток
Кабмин ликвидирует государственное предприятие «Кыргызское взморье»
«Кыргызалтын» первым из госкомпаний КР открыл счет в Citibank London
«Кыргызалтын» выплатит 12,9 миллиарда сомов дивидендов
«Кыргызалтын» стал владельцем Кара-Балтинского горнорудного комбината
В уставной капитал «Кыргызалтына» включили санаторий «Кыргызское взморье»
«Кыргызалтын» ААКтын башкармалыгынын төрагасынын жаңы орун басары дайындалды
В ОАО «Кыргызалтын» назначен новый заместитель председателя правления
«Кыргызалтын» планирует перенимать инновации и опыт ювелиров Узбекистана
Популярные новости
Поставки ГСМ в&nbsp;КР планируется диверсифицировать Поставки ГСМ в КР планируется диверсифицировать
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до&nbsp;1&nbsp;тысячи 440 мегаватт Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт
Рубль, евро и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;октября Рубль, евро и тенге подешевели к сому. Курс валют на 23 октября
Топливо может взлететь в&nbsp;цене на&nbsp;15&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; власти обсуждают экстренные меры Топливо может взлететь в цене на 15 процентов — власти обсуждают экстренные меры
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
27 октября, понедельник
08:55
Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обеща...
08:36
Парко-пляжную зону санатория «Кыргызское взморье» передали в ведение акимиата
08:26
Дональд Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1»
08:18
В Бишкеке откроют офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации
08:09
Кредит для закрытия долга по CASA-1000: президент КР ратифицировал контракт
26 октября, воскресенье
22:52
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)
21:37
Кыргызстанец Нурлан Аламанов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 октября: местами дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, концерты и выставки