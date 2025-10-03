ОАО «Кыргызалтын» за год полностью окупило вложенные средства на строительство завода по производству мерных золотых слитков и вышло в прибыль, что подтверждает высокую эффективность и стратегическую значимость проекта для республики. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на строительство и запуск завода направлено 320 миллионов сомов собственных средств.

За год чистая прибыль от продажи золотых мерных слитков составила 335,6 миллиона сомов.

«В условиях динамичного роста цен на золото и высокого покупательского интереса в фирменных магазинах компании запасы золотых мерных слитков сокращаются за короткое время. В связи с этим ОАО «Кыргызалтын» изо дня в день увеличивает производственные мощности», — говорится в сообщении.

Напомним, что завод по производству мерных золотых слитков введен в эксплуатацию 30 августа 2024 года.