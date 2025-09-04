ОАО «Кыргызалтын» намерено представить новый продукт — серебряный мерный слиток. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Серебряный мерный слиток — это стандартный слиток из аффинированного серебра, имеющий массу не более 1 тысячи граммов и массовую долю серебра не менее 99,99 процента.

Напомним, «Кыргызалтын» год назад начал продавать золотые мерные слитки. За первый месяц работы магазина предприятия объем продаж составил 50 миллионов сомов.

Президент тоже посетил фирменный магазин. Садыр Жапаров говорил, что не должно быть никаких ограничений при покупке продукции ОАО «Кыргызалтын», так как добытое в стране золото в конечном итоге реализуется на международных биржах, где цены могут быть ниже, чем в фирменном магазине. Он призывал состоятельных граждан вкладывать свои накопления в золото, так как его стоимость растет ежегодно.