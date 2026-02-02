Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь

Кыргызстан оказался втянут в глобальный золотой шторм. После крупнейшего за последние годы обвала цен на мировом рынке драгоценных металлов жители страны массово устремились к фирменному магазину «Кыргызалтын», чтобы продать свои мерные слитки и не потерять еще больше. Очередь на выходных растянулась более чем на 100 человек — такой наплыв фиксируется впервые с момента запуска программы по продаже золотых слитков населению.

По словам очевидцев, люди приходили заранее, занимали место, а некоторые даже приходили группами. Паника вызвана резким падением мировых котировок золота и серебра, что аналитики называют крупнейшим обвалом десятилетия.

Международные финансовые платформы сообщают, что глобальный рынок благородных металлов потерял более $7 триллионов капитализации в течение нескольких торговых сессий. Это связано с волной мгновенной распродажи фьючерсов, фиксацией прибыли крупными фондами и укреплением доллара на фоне жестких заявлений финансовых регуляторов.

Падение цен мгновенно дошло и до КР.

На 2 февраля 2026 года официальные котировки мерных золотых слитков выглядели следующим образом: 1 грамм покупают по 15 тысяч 216 сомов 50 тыйынов и продают по 15 тысяч 429 сомов 50 тыйынов; двухграммовый слиток — 29 тысяч 197 сомов 50 тыйынов при выкупе и 29 тысяч 577 сомов при продаже.

На фоне этих цифр многие владельцы слитков решили «выйти из золота» заранее, опасаясь дальнейшего падения. Сотрудники магазина отмечают, что поток людей увеличился кратно всего за сутки. Некоторые покупатели прямо говорят, что предпочитают продать слиток сейчас, чем оказаться в еще большем минусе через неделю.

Финансовые аналитики объясняют происходящее сочетанием мировых факторов: глобальной коррекцией после рекордного роста цен, нервной реакцией рынков на заявления Федеральной резервной системы США и массовыми спекулятивными сделками, классическим «эффектом домино».

Пока эксперты сходятся в одном: волатильность будет сохраняться еще минимум несколько недель, а значит, кыргызстанцам стоит внимательно следить за динамикой рынка.