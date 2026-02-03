ОАО «Кыргызалтын» привлечет технологии США для добычи минералов

ОАО «Кыргызалтын» в рамках бизнес-форума B5+1 провел серию встреч с представителями крупных американских компаний Pangea Global, Mooney Group, TETHYS Gateway Investment и фондовой биржи Nasdaq.
Во время встреч стороны обсудили перспективы развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана, внедрение современных технологий, усиление лабораторных исследований, подготовку специалистов и продвижение отечественного производства в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского союза. Отдельно рассмотрены вопросы формирования устойчивой промышленной экосистемы и расширения сотрудничества в сфере критически важных минералов.
По итогам переговоров «Кыргызалтын» подписал меморандумы о взаимопонимании с компаниями Pangea Global, Mooney Group и TETHYS Gateway Investment.
Справка о компаниях
Pangea Global работает над развитием энергетической отрасли, в том числе технологиями добычи редкоземельных элементов.
Mooney Group специализируется на инвестициях и консалтинге в сфере критически важных минералов и стратегических металлов.
TETHYS Gateway Investment — инвестиционная платформа, ориентированная на проекты в области полезных ископаемых, инфраструктуры и энергетики в Турции и Центральной Азии.
Nasdaq — американская фондовая биржа и технологическая корпорация, предоставляющая инфраструктуру и финансовые сервисы глобальным рынкам капитала.