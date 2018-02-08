Кыргызстан хочет поставлять в Узбекистан сельхозпродукцию, а закупать удобрения

Кыргызские предприятия заинтересованы в поставках в Узбекистан экологически чистой сельскохозяйственной продукции и в импорте минеральных удобрений. Об этом сегодня сообщил министр экономики КР Артем Новиков на встрече с министром внешней торговли РУз Жамшидом Ходжаевым.

Глава Минэкономики выразил заинтересованность в заключении меморандума о сотрудничестве между правительствами двух стран по продвижению оборудования, продукции, товаров и услуг, произведенных в Узбекистане и Кыргызстане, на зарубежные рынки посредством использования финансово-кредитных инструментов.

Кыргызские бизнесмены готовы поставлять в Узбекистан мясо, молочную продукцию, картофель, фрукты, овощи, сухофрукты, фасоль. А также уголь, кварцевый песок и сельхозтехнику.

«Артем Новиков выразил заинтересованность в поставке минеральных удобрений из Узбекистана и отметил необходимость проработки вопроса свободной реализации минеральных удобрений на рынках Кыргызстана отечественными поставщиками», — отметили в пресс-службе Минэконома.