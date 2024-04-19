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Экономика

Проект кыргызской солнечной станции презентуют на форуме в Вене

В Министерстве экономики и коммерции обсудили продвижение пилотного проекта ГЧП «Кыргызская солнечная станция» мощностью 150 мегаватт для презентации на энергетическом инвестиционном форуме в Вене. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

По информации ведомства, состоялась встреча заместителя министра Санжара Болотова с представителями Международной финансовой корпорации (IFC).

Замминистра выразил признательность команде корпорации за поддержку в разработке и продвижении проекта, отметив о важности участия IFC в качестве транзакционного консультанта. В частности, IFC оказывает помощь в разработке ТЭО и структурировании проекта, проведении экологических и других подготовительных работ, в целях привлечения международных признанных инвесторов в Кыргызстан.

Проектом предусмотрено проведение прозрачного и конкурентного тендера для определения квалифицированного частного партнера и понижения тарифа для выкупа электроэнергии со стороны государства.

На сегодня завершается первый этап конкурсного отбора и идет подготовка для презентации проекта на Энергетическом инвестиционном форуме, который запланирован кабмином в июне 2024 года в городе Вене, в рамках привлечения инвесторов к проекту «Камбар-Ата-1».

IFC проинформировало, что уже на сегодняшний день об участии в конкурсе выразили заинтересованность ряд крупных зарубежных компаний из Европы, Ближнего Востока и КНР.

Разработанный проект солнечной станции планируется к реализации в Нарынской, Таласской и Баткенской областях и будет способствовать диверсификации топливно-энергетического баланса страны и увеличению использования потенциала возобновляемой энергетики для покрытия растущего внутреннего и регионального спроса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292041/
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