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Экономика

В 2023 году ВВП Кыргызстана на душу населения достиг $1,9 тысячи

По итогам 2023-го ВВП Кыргызстана на душу населения достиг $1 тысячи 969,2. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

В ведомстве отмечают, что с 2015 по 2020 год ВВП на душу населения демонстрировал низкий рост — в среднем на 1,6 процента. Это обусловлено влиянием волатильности на финансовом рынке, умеренным экономическим развитием и периодом стабилизации экономического роста в среднем на 4,3 процента.

С 2021-го наблюдается ускорение темпов экономического роста, что привело к существенному увеличению ВВП на душу населения. Рост в среднем составил 17,3 процента.

Экономический рост за последние три года составил в среднем 6,9 процента (2021-й — 105,5 процента, 2022-й — 109 процентов, 2023-й — 106,2 процента).

По предварительной оценке, в прошлом году ВВП на душу населения достиг $1 тысячи 969,2 по сравнению с 2021-м в $1 тысячу 350,7.

«При сохранении достигнутого уровня экономического роста к 2032 году Кыргызстан может выйти на показатели с уровнем дохода выше среднего», — заметили в Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290268/
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