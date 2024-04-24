11:08
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Экономика

Сом вновь немного укрепился относительно доллара и рубля

За последние сутки сом вновь укрепился относительно доллара и рубля. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Доллар немного подешевел. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают его по 88,77-89,1 сома, продают по 89,5-89,62 сома. Номинальный курс установлен Нацбанком в 88,851 сома (снижение на 0,06 процента).

Евро немного укрепился. Сегодня его покупают по 94,57-95,1 сома, продают по 95-95,53 сома. Официальный курс евро — 94,81 сома (рост на 0,07 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,945 сома, продают по 0,952-0,961 сома. Номинальный курс — 0,951 сома (снижение на 0,09 процента).

Казахский тенге немного укрепился по отношению к сому. Его покупают по 0,1383-0,1399 сома, продают по 0,2-0,2055 сома при официальном курсе 0,199 сома (рост на 0,2 процента).

Подписывайтесь на 24.kg в соцсетях — Facebook, Instagram и Х (Twitter).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292427/
просмотров: 777
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 апреля
Курс рубля по отношению к сому продолжает снижаться
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 октября
Резкое снижение курса рубля в обменках Бишкека прокомментировали в Нацбанке
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июня
Популярные новости
Налоговая декларация. Почему ее&nbsp;важно сдавать и&nbsp;как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;апреля. Свежие овощи и&nbsp;фрукты начали дешеветь Продуктовая корзина Бишкека на 20 апреля. Свежие овощи и фрукты начали дешеветь
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ап...
10:46
В Джалал-Абадской области вновь сошел сель. МЧС устраняет последствия
10:42
В Бишкеке завтра у более чем 5 тысяч должников отключат электричество
10:27
Двое граждан Индии утонули в озере Иссык-Куль
10:21
Садыр Жапаров вылетел с государственным визитом в Азербайджан. Состав делегации