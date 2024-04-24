Сом вновь немного укрепился относительно доллара и рубля

За последние сутки сом вновь укрепился относительно доллара и рубля. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Доллар немного подешевел. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают его по 88,77-89,1 сома, продают по 89,5-89,62 сома. Номинальный курс установлен Нацбанком в 88,851 сома (снижение на 0,06 процента).

Евро немного укрепился. Сегодня его покупают по 94,57-95,1 сома, продают по 95-95,53 сома. Официальный курс евро — 94,81 сома (рост на 0,07 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,945 сома, продают по 0,952-0,961 сома. Номинальный курс — 0,951 сома (снижение на 0,09 процента).

Казахский тенге немного укрепился по отношению к сому. Его покупают по 0,1383-0,1399 сома, продают по 0,2-0,2055 сома при официальном курсе 0,199 сома (рост на 0,2 процента).

Национальный банк трижды в апреле скупал доллары на валютном рынке. Всего за месяц он изъял с рынка $62 миллиона 150 тысяч.

Отметим, что НБ КР называет ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.

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