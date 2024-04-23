«Кумтор» увеличивает объем закупок у местных производителей

Одна из стратегических задач ЗАО «Кумтор Голд Компани» — увеличение доли закупок у отечественных производителей. Об этом сообщила пресс-служба КГК.

По ее данным, в 2023 году доля закупок компании у кыргызстанских поставщиков достигла 39 процентов от общей суммы производственных закупок. В 2022-м показатель составлял 24 процента, в 2021-м — всего 16 процентов.

Отмечается, что ранее 75 процентов закупок составлял импорт. Всего поставки осуществляли из 33 стран мира, а число поставщиков достигло 558.

Сейчас у отечественных поставщиков закупают продукты питания, строительные материалы, все виды услуг, IT-технологии. Государственные компании привлекают к работе в части научных разработок.

«В прошлом году за счет заключения прямых договоров с производителями и получения дополнительных скидок компании удалось сэкономить $15 миллионов 86 тысяч 585. За счет оптимизации управления запасами сэкономили $6 миллионов 485 тысяч 204», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2023-м на условиях постоплаты совершено 62 процента от всех заключенных контрактов, тогда как в 2022 году показатель составлял всего 45 процентов.