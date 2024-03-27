На границе с Кыргызстаном Узбекистан начал строить каскад ГЭС

В Узбекистане дан старт началу строительства новых электростанций в Наманганской области, в церемонии принял участие президент республики Шавкат Мирзиеев. Общая стоимость трех новых проектов — $1,1 миллиарда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РУз.

Власти страны активно развивают сектор возобновляемой энергетики. За последние годы в Самарканде, Джизаке, Навои, Бухаре, Кашкадарье и Сурхандарье были построены новые солнечные и ветряные электростанции. Общая мощность всех этих перспективных проектов составила более 1,6 гигаватта.

В Намангане планируется строительство трех новых объектов: каскада из шести гидроэлектростанций, а также двух новых солнечных электростанций. Стоимость всех трех проектов — $1,1 миллиарда, а общая мощность будет составлять 1 тысячу 228 мегаватт.

За строительство двух солнечных электростанций отвечают Hyper Partners GmbH из Германии и Tepelen Group Holding Limited из Арабских Эмиратов. Возведением каскада гидроэлектростанций, в свою очередь, займется компания «Узбекгидроэнерго».