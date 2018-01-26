Дефицита электричества в Кыргызстане нет, но экспорт в Узбекистан приостановлен. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По данным Айбека Калиева, за прошедшие сутки население Кыргызстана использовало 63,7 миллиона киловатт-часов. Скорее всего, это будет максимальной отметкой.

«До морозов потребление составляло 57-58 миллионов киловатт-часов. Из-за похолодания мы приняли решение ограничить экспорт электричества в Узбекистан. В договоре это прописано, никаких споров не возникнет. Поставки возобновятся исходя из прогноза погоды», — сказал Айбек Калиев.

Он добавил, что энергосистема готова нести нагрузку в 3,4 тысячи МВт. В настоящее время вырабатывается 3 тысячи 40 МВт, резерв составляет 400 МВт.

В Кыргызстане в ближайшие дни ожидается похолодание до −40 градусов. По данным МЧС, до 30 января потепления не предвидится.