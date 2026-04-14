Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля

Российский рубль вновь значительно укрепился, подрос и евро. Казахский тенге и китайский юань подешевели. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,2159 сома (рост на 0,01 процента). Установил новый максимум апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,46 сома, продажа — 103,46 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1405 сома (рост на 1,06 процента). Обновил максимум апреля, рост валюты продолжается вторую неделю.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,125 сома, продажа — 1,16 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1842 сома (снижение на 0,32 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1636 сома, продажа — 0,1951 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7967 сома (снижение на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 12,9 сома.
Пятую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.