Экономика

Для экспортеров продуктов питания в КНР введен новый порядок регистрации

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана информирует о принятии Главным таможенным управлением Китая приказа № 280 от 14 октября 2025 года, вступающего в силу с 1 июня 2026-го.

Документ устанавливает обновленный порядок регистрации зарубежных предприятий, экспортирующих пищевую продукцию в КНР, в государственной информационной системе CIFER (China Import Food Enterprise Registration). Введен риск-ориентированный подход к оценке и допуску продукции на рынок.

Регистрация является обязательным условием для выхода на рынок Китая и осуществляется в том числе через компетентный орган страны-экспортера.

Срок действия регистрации составляет пять лет. В случае несоответствия установленным требованиям предусмотрены меры в виде приостановления или аннулирования регистрации.

Принятие нового порядка направлено на усиление контроля за безопасностью продукции и повышение требований к экспортерам.

Департамент рекомендует хозяйствующим субъектам заблаговременно подготовиться к новым условиям и при необходимости обращаться за консультацией.
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
