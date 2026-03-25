Кабмин обсуждает меры поддержки экспортеров. Что предлагают бизнесу

Первый зампредседателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел заседание Совета по развитию экспорта, на котором обсудили меры по наращиванию экспортного потенциала и поддержке бизнеса.

По его словам, развитие национального производства и поддержка экспортеров остаются стратегическим приоритетом по поручению президента.

Одним из ключевых решений стал запуск пилотного проекта по частичному возмещению транспортных и логистических расходов.

Ожидается, что это снизит себестоимость товаров и повысит их конкурентоспособность на внешних рынках.

Кроме того, участникам представили льготную кредитную линию «Кредитование экспортного контракта». Инструмент позволит экспортерам оперативно покрывать кассовые разрывы и пополнять оборотные средства под страховые гарантии.

В ходе встречи предприниматели озвучили предложения по улучшению таможенного администрирования и устранению торговых барьеров.

По итогам заседания Данияр Амангельдиев поручил профильным госорганам проработать инициативы в пилотном режиме.

«Все озвученные сегодня инициативы будут апробированы в пилотном режиме. По итогам мы проведем анализ эффективности и примем решение о внедрении механизмов поддержки на постоянной основе», — отметил он.