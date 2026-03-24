Экономика

Кыргызстан расширяет экспорт овощей

Кыргызстан расширяет экспорт овощей. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, Пермское краевое управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору разрешило ввоз первой партии свежей моркови из Кыргызстана весом 20,7 тонны.

По информации службы, в прошлом году в это время такая продукция из Кыргызстана в Пермский край не поступала.

«Сотрудники управления со специалистами Пермского филиала Федерального государственного учреждения при Всероссийском научно-исследовательском институте карантина растений проверили сопроводительные документы на товар и брали образцы на лабораторную экспертизу. У данной продукции есть фитосанитарный сертификат, и по итогам фитосанитарного контроля нарушений не выявили. Также в продукции не обнаружены карантинные организмы», — говорится в сообщении.

Согласно информации Минводсельпрома, за 2025 год внешнеторговый оборот продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличился на 22 процента и составил 186 миллиардов 138,4 миллиона сомов, или $2 миллиарда 131,2 миллиона.

По итогам 2025 года экспорт продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности составил 33 миллиарда 21,3 миллиона сомов, или $378,1 миллиона. При этом продукции растениеводства республика продала на 7 миллиардов 45 миллионов сомов, или $80,7 миллиона.

В структуре экспорта овощной продукции значительное место занимает морковь. Так, в 2025 году общий объем экспорта моркови составил 8 тысяч 405 тонн.

Основными направлениями поставок стали шесть стран:

  • Россия — 4 тысячи 546 тонн;
  • Узбекистан — 2 тысячи 610 тонн;
  • Таджикистан — 849 тонн;
  • Монголия — 353 тонны;
  • Казахстан — 38 тонн;
  • Армения — 8 тонн.

С начала 2026 года экспорт моркови составил 1 тысячу 13 тонн, из которых 902 тонны направили в Российскую Федерацию и 111 тонн — в Казахстан.

У всей экспортируемой продукции есть товаросопроводительные и фитосанитарные документы. Оформление и контроль осуществляют уполномоченные государственные органы. Поставки идут в полном соответствии с требованиями стран-импортеров, что обеспечивает беспрепятственный доступ кыргызской продукции на рынок РФ и других стран ЕАЭС.
Материалы по теме
Кыргызстан и Россия усиливают координацию военных структур
Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фруктов в Китай
Большинство кыргызстанцев выступают за укрепление отношений с соседями и Россией
Экспорт автомобилей из Китая вырос с начала 2026 года в полтора раза
В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
В России предлагают вернуть уличные таксофонные будки: инициатива Госдумы
Государство субсидирует логистические расходы экспортеров Кыргызстана
На 120 процентов увеличились покупки россиян талисманов от сглаза с начала года
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
В&nbsp;Иссык-Кульской области начались первые в&nbsp;2026 году работы по&nbsp;асфальтированию В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
