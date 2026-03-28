Экономика

Торговля Кыргызстана: Китай и Россия удерживают 63 процента импорта

В импортных поставках товаров в Кыргызстан доминируют Китай и Россия. Данные об этом содержатся в отчете Национального статистического комитета по итогам января 2026 года.

Кто формирует импорт в Кыргызстан

Как отмечается, на импортные поступления из КНР приходится 36,6 процента от их общего объема ($338,6 миллиона), на РФ — 26,4 процента ($244,3 миллиона). В пятерку основных поставщиков продукции в КР также входят:

  • Казахстан: 9,4 процента ($87,3 миллиона);

  • Узбекистан: 5,7 процента ($52,4 миллиона);

  • Республика Корея: 5 процентов ($46 миллионов).

Примечательно, что импорт из стран СНГ показал резкий скачок на 27,4 процента, в то время как поставки из государств дальнего зарубежья (вне СНГ) сократились на 6,1 процента.

Куда поставляет товары Кыргызстан

В экспортном направлении для Кыргызстана ключевыми игроками остаются Россия (22 процента — $27,9 миллиона) и Казахстан (21,9 процента — $27,8 миллиона). Замыкает тройку лидеров Узбекистан с долей 13 процентов ($16,5 миллиона).

Интересно, что на четвертом месте расположилась Швейцария (12,8 процента — $16,2 миллиона), а Китай (8,4 процента — $10,6 миллиона) занял только пятую строчку.

Внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $1 миллиарда

В январе 2026 года внешнеторговый оборот КР составил $1 миллиард 52,9 миллиона с ростом 2 процента.

Однако структура баланса остается остродефицитной: на фоне падения экспорта на 20,3 процента объем ввозимых товаров вырос до $926,1 миллиона, что сформировало отрицательное сальдо в размере почти $800 миллионов.

Высокая доля взаимной торговли со странами ЕАЭС (37,7 процента) обеспечивает определенную стабильность, однако зависимость от импорта из третьих государств остается критической (62,3 процента).
