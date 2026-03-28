Энергоносители и зерно: Кыргызстан закрывает внутренний дефицит за счет СНГ

В январе 2026 года отмечено снижение экспортной активности Кыргызстана в аграрном и сырьевом секторах. Такие данные содержатся в отчете Национального статистического комитета.

Какие продукты Кыргызстан завозит

Как отмечается, поставки овощей и корнеплодов сократились в 1,6 раза, а фруктов — на 22,1 процента. На этом фоне республика резко нарастила ввоз базовых продуктов питания: импорт пшеницы вырос в 2,2 раза, сахара — в 1,9 раза, а муки — в 1,7 раза.

В то же время импортная корзина сместилась в сторону энергоносителей и социально значимых товаров.

Топ-5 импортных продуктов: Нефтепродукты: $69,3 миллиона (поступили из России). Минеральная и газированная вода: $4,7 миллиона (основной поставщик — Казахстан). Пшеница: $3,3 миллиона (ввоз из Казахстана увеличился в 2,2 раза). Мука пшеничная: $3,1 миллиона (поставки из Казахстана). Подсолнечное масло: $3,6 миллиона (основной объем из России).

Взрывной рост импорта муки (в 1,7 раза) при одновременном сокращении экспорта собственного молока и овощей — тревожный сигнал для продовольственной безопасности. Фактически мы экспортируем товары с низкой добавленной стоимостью (уголь, руда), а ввозим переработанную продукцию.

Какие продукты идут на экспорт

В структуре экспорта традиционно доминируют золото ($16,2 миллиона, поставки в Швейцарию) и уголь ($5,3 миллиона, направление — Узбекистан).

Топ-5 экспортных продуктов: Золото: $16,2 миллиона (основной покупатель — Швейцария). Овощи и корнеплоды: $5,7 миллиона (преимущественно страны СНГ). Каменный уголь: $5,3 миллиона (основной объем направлен в Узбекистан). Руды и концентраты драгметаллов: $4,3 миллиона (в Китай). Молочная продукция: $2,9 миллиона (поставки снизились на 32,7 процента).

По оценкам ЕАБР, высокие темпы потребительского кредитования в КР поддерживают внутренний спрос на импортное продовольствие. При этом кабинет министров продолжает работу по диверсификации поставок ГСМ для снижения рисков проинфляционных факторов.