Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в Россию

В Араванском районе Ошской области аграрии приступили к сбору первого урожая пекинской капусты. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Фермеры высадили культуру на площади 30 гектаров, распределив территорию между четырьмя видами капусты. В данный момент идет сбор самого раннеспелого сорта — «Босай». Продукция отличается высоким качеством: вес кочана варьируется от 1 до 3 килограммов.

Сельхозпроизводители уже отправили на экспорт в Россию 45 тонн свежей капусты. По предварительным прогнозам фермеров, общий объем урожая в 2026 году достигнет 450 тонн, значительная часть которого также пойдет на внешние рынки.