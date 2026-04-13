Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля

Российский рубль и евро достигли пиковых значений апреля, а тенге начал восстанавливать утраченные ранее позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0017 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,2072 сома (рост на 0,14 процента). Установил новый максимум апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,85 сома, продажа — 102,82 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1285 сома (рост на 0,91 процента). Установил новый максимум апреля и самое высокое значение с конца января 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,123 сома, продажа — 1,148 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1848 сома (рост на 1,54 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1685 сома, продажа — 0,1922 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7999 сома (рост на 0,1 процента). Вплотную приблизился к рекордному максимуму 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 12,9 сома.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.