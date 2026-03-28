Китай поставил электрооборудования в Кыргызстан на $51,2 миллиона

Строительный бум и обновление производственных мощностей в Кыргызстане спровоцировали резкий рост импорта промышленных товаров в январе 2026 года. Об этом говорится в данных отчета Национального статистического комитета.

Технический импорт Кыргызстана

Как отмечается, ввоз черных металлов увеличился в 2,3 раза, достигнув $79,7 миллиона, а поставки электрических машин и оборудования выросли на 45,8 процента. Ключевыми бенефициарами этого роста стали предприятия России и Китая. 

На рынке непродовольственных товаров наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, экспорт оборудования и механических устройств вырос на 54,3 процента (до $9,8 миллиона), с другой — зафиксирован обвал поставок контрольно-измерительных приборов (в 4,5 раза) и изделий из кожи (в 2,7 раза).

В импорте, помимо металлов, значительный рост показала фармацевтическая продукция — объем ввоза составил $20,9 миллиона, что на 18,1 процента выше показателей прошлого года.

Топ-5 непродуктового импорта:

  1. Черные металлы: $79,7 миллиона (включая прутки из стали из России на $58,8 миллиона).

  2. Электрические машины и оборудование: $51,2 миллиона (поставки из Китая выросли на 45,8 процента).

  3. Пластмассы и изделия из них: $21,1 миллиона.

  4. Фармацевтическая продукция: $20,9 миллиона (рост на 18,1 процента).

  5. Одежда и аксессуары: $6,3 миллиона (лидеры поставок — Китай, Турция и Узбекистан). 

Какие товары продает Кыргызстан

Экспорт черных металлов из Кыргызстана в январе 2026 года вырос в 2,5 раза при одновременном росте импорта в 2,3 раза. Это классический признак активного перераспределения сырья или реэкспортных схем внутри ЕАЭС.

Однако падение экспорта одежды на 21,2 процента сигнализирует о проблемах в швейной отрасли, которая традиционно является одним из главных работодателей для женщин.

Топ-5 непродуктового экспорта:

  1. Оборудование и механические устройства: $9,8 миллиона (рост на 54,3 процента).

  2. Одежда: $5,5 миллиона (основной рынок сбыта — Россия, $4,4 миллиона).

  3. Пластмассовые изделия: $5,7 миллиона (рост на 30,1 процента).

  4. Средства наземного транспорта: $3,6 миллиона (поставки в Россию).

  5. Стекло и изделия из него: $1,4 миллиона. 

Внешнеторговый оборот КР за первый месяц этого года составил $1 миллиард 52,9 миллиона. На импорт пришлось 87,7 процента, на экспорт — лишь 12,3 процента. Отрицательное сальдо в $799,3 миллиона подчеркивает высокую импортозависимость республики в техническом и промышленном секторах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367762/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Энергоносители и зерно: Кыргызстан закрывает внутренний дефицит за счет СНГ
Торговля Кыргызстана: Китай и Россия удерживают 63 процента импорта
Кабмин обсуждает меры поддержки экспортеров. Что предлагают бизнесу
Кыргызстан расширяет экспорт овощей
Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фруктов в Китай
Экспорт автомобилей из Китая вырос с начала 2026 года в полтора раза
Кыргызстан вошел в топ-5 стран — импортеров мучных кондитерских изделий из РФ
Государство субсидирует логистические расходы экспортеров Кыргызстана
Кыргызстан за два месяца экспортировал более 200 тысяч цветов
Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
