Скандал с Liglass Trading. Чиновники передумали и сели за стол переговоров

Стало известно, что не поставлена точка в скандале с Liglass Trading. Сейчас между правительством Кыргызстана и чешской компанией ведутся переговоры. Об этом сообщается на официальном сайте Liglass Trading.

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Отмечается, что Liglass Trading приняла участие в переговорах. Они состоялись 5 октября 2017 в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования с участием представителей ведомства, аппарата правительства и самой Liglass Trading.

Компания Liglass Trading CZ s.r.o. настоящим выражает свою благодарность кыргызской стороне за их организацию. Из заявления Liglass Trading

«Мы приветствуем тот факт, что кыргызская сторона соблюдает условия соглашения и действует в соответствии со статьей 7 инвестиционного соглашения. В ходе переговоров обсуждался круг спорных вопросов, возникших между сторонами. Перечень этих вопросов будет указан в протоколе переговоров. В ходе переговоров возникли предложения, которые по просьбе кыргызской стороны будут ей направлены в письменном виде», — говорится в сообщении чешской компании.

Так, на основании договоренности, достигнутой во время переговоров, компания Liglass Trading CZ s.r.o. отправила Кыргызстану свои предложения о создании рабочей группы «для урегулирования ситуации, возникшей при начале реализации Инвестиционного соглашения», варианты места и времени проведения дальнейших переговоров по предоставлению подтверждения финансовой состоятельности и оплаты $37 миллионов.

Есть у Liglass Trading и свое видение решения вопроса с возвратом удерживаемого гарантийного взноса по малым ГЭС, решения о заявлении компании «Русгидро» о международном арбитраже и решение проблематики обстоятельств непреодолимой силы.

«Кыргызская сторона в лице председателя ГКПЭН предложила, чтобы Liglass Trading подготовила предложения по проекту дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению. Проект дополнительного соглашения будет подготовлен в течение 10 дней. На последующих переговорах мы предлагаем обсудить эти предложения. Дополнительное соглашение будет содержать решение дискутируемой проблематики. Компания «Liglass Trading CZ s.r.o.» отмечает, что готова выполнить все обязательства, взятые в рамках Инвестиционного соглашения, в полном объеме», — заключают представители чешского инвестора.

В конце сентября 2017 года стало известно о расторжении договора правительством Кыргызстана с чешской компанией Liglass Trading. Компания не выплатила обещанные $37 миллионов. Кабмин в ответ решил прекратить любые отношения с чехами. Сами инвесторы пригрозили чиновникам разбиртальствами в международных судах.