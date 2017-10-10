Скандал с Liglass Trading. Чиновники передумали и сели за стол переговоров

Стало известно, что не поставлена точка в скандале с Liglass Trading. Сейчас между правительством Кыргызстана и чешской компанией ведутся переговоры. Об этом сообщается на официальном сайте Liglass Trading.
Отмечается, что Liglass Trading приняла участие в переговорах. Они состоялись 5 октября 2017 в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования с участием представителей ведомства, аппарата правительства и самой Liglass Trading.
Компания Liglass Trading CZ s.r.o. настоящим выражает свою благодарность кыргызской стороне за их организацию.Из заявления Liglass Trading
«Мы приветствуем тот факт, что кыргызская сторона соблюдает условия соглашения и действует в соответствии со статьей 7 инвестиционного соглашения. В ходе переговоров обсуждался круг спорных вопросов, возникших между сторонами. Перечень этих вопросов будет указан в протоколе переговоров. В ходе переговоров возникли предложения, которые по просьбе кыргызской стороны будут ей направлены в письменном виде», — говорится в сообщении чешской компании.
Так, на основании договоренности, достигнутой во время переговоров, компания Liglass Trading CZ s.r.o. отправила Кыргызстану свои предложения о создании рабочей группы «для урегулирования ситуации, возникшей при начале реализации Инвестиционного соглашения», варианты места и времени проведения дальнейших переговоров по предоставлению подтверждения финансовой состоятельности и оплаты $37 миллионов.
Есть у Liglass Trading и свое видение решения вопроса с возвратом удерживаемого гарантийного взноса по малым ГЭС, решения о заявлении компании «Русгидро» о международном арбитраже и решение проблематики обстоятельств непреодолимой силы.
«Кыргызская сторона в лице председателя ГКПЭН предложила, чтобы Liglass Trading подготовила предложения по проекту дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению. Проект дополнительного соглашения будет подготовлен в течение 10 дней. На последующих переговорах мы предлагаем обсудить эти предложения. Дополнительное соглашение будет содержать решение дискутируемой проблематики. Компания «Liglass Trading CZ s.r.o.» отмечает, что готова выполнить все обязательства, взятые в рамках Инвестиционного соглашения, в полном объеме», — заключают представители чешского инвестора.
В конце сентября 2017 года стало известно о расторжении договора правительством Кыргызстана с чешской компанией Liglass Trading. Компания не выплатила обещанные $37 миллионов. Кабмин в ответ решил прекратить любые отношения с чехами. Сами инвесторы пригрозили чиновникам разбиртальствами в международных судах.