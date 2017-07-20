Таможенники стран ЕАЭС затрудняются в определении стоимости ввозимых товаров

«Таможенные органы всех стран ЕАЭС на практике сталкиваются с трудностями в определении стоимости ввозимых товаров, обусловленными отсутствием достоверной информации о цене сделки, особенно из КНР», — прокомментировали в Государственной таможенной службе КР выступление предпринимателей.

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Напомним, сегодня участники внешнеэкономической деятельности заявили о дороговизне таможенных платежей.

По информации ведомства, таможенным законодательством ЕАЭС предусмотрено шесть методов определения стоимости ввозимых товаров в целях обложения пошлинами и налогами.

Основным является 1-й метод, который основывается на цене сделки, то есть фактически уплаченной цене за товары, включающей в себя сопутствующие расходы по доставке товаров до места назначения.

Однако для его применения необходимо представить достоверную информацию по ввозимым товарам, что практически нереализуемо из-за отсутствия информационного обмена по каждой сделке с китайской стороной.

«Таможенной службой КНР по итогам года предоставляется только общая статистическая информация по экспортированным товарам, без разбивки по типам сделок, торговым режимам и субъектам торговли», — говорится в сообщении.

Отмечено, что определенная доля участников ВЭД заинтересована в занижении реальной стоимости своих товаров.

Только в течение первого полугодия ГТС получила 12 материалов по поставкам товаров из Турции, на основании которых органы прокуратуры возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты причитающихся таможенных платежей, связанных с недостоверным декларированием таможенной стоимости ввезенных товаров.

Уточняется, что при невозможности применения первого метода законодательством предусмотрен механизм последовательного применения других методов определения стоимости товаров, включающих в себя сбор сведений и их оценку в части:

— физических свойств, функциональных качеств и стоимости аналогичных либо подобных товаров на внутреннем рынке;

— периода времени (сезона) ввоза и продажи аналогичных товаров;

— страны происхождения и производителя аналогичных товаров.

При этом определение стоимости товаров в зависимости от метода производится путем оценки ценовых показателей по идентичным либо однородным товарам, путем сложения либо вычитания налоговых и других расходов из цены товара на внутреннем рынке.

Ведомство поясняет, что применение их на практике затруднено из-за отсутствия структурированной информации по отечественным рынкам, что является следствием неорганизованной торговли.

В качестве альтернативы приведенным методам предусмотрен так называемый шестой резервный метод, позволяющий определять усредненную стоимость товаров на основании имеющихся данных с применением стоимостных индикаторов риска.

Стоимостный индикатор риска является универсальным инструментом, отражающим среднюю стоимость товаров за общепринятую единицу измерения (за килограмм либо штуку).

«До вступления в ЕАЭС так называемая ценовая информация была в открытом доступе, и с ней можно было ознакомиться всем заинтересованным участникам. Таможенным законодательством союза определено, что информация, содержащаяся в профилях риска, не подлежит разглашению и передаче третьим лицам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии прорабатывается соглашение о налаживании информационного обмена с таможенным комитетом КНР и со всеми таможенными службами стран ЕАЭС.