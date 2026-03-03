Депутат озаботился проблемой барьеров для экспорта кыргызстанских товаров в ЕАЭС

Депутат Жогорку Кенеша Исманали Жороев озаботился проблемой барьеров для экспорта кыргызстанских товаров в страны ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, импорт поступает в нашу страну без препятствий, однако при вывозе продукции кыргызстанских производителей возникают трудности. Депутат привел в пример очереди большегрузов на границе с Казахстаном.

Заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов пояснил, что задержки связаны с внутренними проблемами России и Казахстана, они-то и создают трудности для транзита.

По его словам, если будут зафиксированы нарушения требований и процедур, действующих на территории ЕАЭС, и барьеры, то Кыргызстан готов отстаивать свои права.

«Тогда мы подготовим письма и отправим в Евразийскую экономическую комиссию», — добавил он.

Комитет рассматривает проект протокола о внесении изменений в договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза.