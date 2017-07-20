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Общество

Предприниматели в Кыргызстане заявляют о дороговизне таможенных платежей

Импортеры, участники внешнеэкономической деятельности, заявляют об усложнении таможенной очистки, повышении и дороговизне таможенных платежей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили Евгений Завьялов и Рустам Мамбаев.

По их словам, сложности у предпринимателей начались с 1 июля 2017 года, когда Государственная таможенная служба ко всем подряд стала применять «шестой метод».

«Считаем, что государство в лице таможенной службы, заставляя всех оформляться согласно «ценовой информации», препятствует предпринимателям. Мы хотим понять, на основании каких нормативно-правовых актов ведомство применяет ко всем эту ценовую политику. Также на протяжении трех недель Служба безопасности ГТС вскрывает и проверяет каждый контейнер. Уполномочена ли она на такие действия?» — объяснил суть претензий Рустам Мамбаев.

Он пояснил, что «шестой метод» применяется тогда, когда на ввозимый товар отсутствуют какие-либо документы или представленные документы вызывают подозрение. Предприниматель на примере разъянил суть «шестого метода».

«Когда купив товар, допустим, за один сом, ввозя в страну и предоставляя на него документы, мы хотим заплатить за него 12 тыйынов с этого сома, но нам на границе говорят, что наш товар, согласно документу «ценовая информация», который, кстати ничем не регламентирован, стоит не сом, а 10 сомов. И заплатить нужно не 12 тыйынов, а 1 сом 20 тыйынов», — сказал Рустам Мамбаев.

По словам предпринимателям, в этот документ — «ценовая информация» — вошли практически все товары народного потребления и сырье.

Если до вступления в ТС подобная ценовая информация была в открытом доступе, и каждый предприниматель знал, какие налоги он будет платить, если не представит перечень документов на него, то на сегодня ценовая информация не обнародуется. Мы сталкиваемся с ней только тогда, когда товар пришел на границу.

Рустам Мамбетов

Представители деловых кругов просят правительство разобраться в ситуации, сложившейся на железнодорожной таможне «Северная» МТО «Аламедин», так как сотрудники ГТС бездействуют.
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